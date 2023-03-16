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「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲5生肖財運可望旺整年。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

俗話說「一年之計在於春」，在春暖花開之際，正是重振旗鼓、奮發向前（錢）看的好時機。運勢專欄《科技紫微網》指出就分析指出，有5生肖牛、雞、狗、豬、羊，在2023年財運將逐漸好轉且一路旺到年底，其中生肖牛在正財方面多有喜事發生；生肖雞在偏財運方面將有機運出現；生肖狗進財順利，但偏財運平順機會不大；生肖豬越努力越能得回報；生肖羊則是有利於開拓財源，過程雖會辛苦，但回報卻有翻倍增長跡象。

生肖牛

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屬牛者今財運頗佳，在錢財方面多有喜事發生，正財方面只要願意付出辛勞，便可有穩定收入。本月農曆6月至11月，生肖牛更有偏財運來送喜，像是參加抽獎絕不會空手而歸；短線投資理財或不動產交易也能有不錯收益，但不宜進行大額、長線投資，小心被套牢。

生肖雞

屬雞的人今年雖然犯太歲，但財運表現仍然不錯，錢財行事多能順意。正財方面，賺錢較為辛苦，但勤勞工作可保財庫無憂；偏財有機遇出現眼前，如可靠之人帶來賺錢資訊，或是靠自己的聰明才智贏得獎金。出生在冬季的生肖雞，此年偏財收穫會更豐厚，賺錢宜單打獨鬥，儘量少與人合作經營，否則結果多半不太好。

生肖狗

六合之年財運興旺，屬狗者此年將會進財無憂。正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好，獲得加薪機會；生意人只要努力經營，將有機會收入翻倍。農曆5月至8月間財運走高，財富增值特別明顯。不過，此年偏財運平平，橫財機會不大，投資少有進帳，建議還是把心思放在正財上，回報將更豐厚。

生肖豬

三合之年財富運勢良好。屬豬的人今年在錢財方面能者多得，越是動腦筋賺錢，越能得到回報，也利於合夥經營，有機會因夥伴而增加收益。在理財投資方面，小型操作多能見財，若是賭性作祟或是偏聽偏信，則要小心遭受損失。農曆6月是財運的低窪期，要特別小心宣稱高額收益的投資產品。

生肖羊

卯未相合之年，2023年是生肖羊財運旺爆的一年，利於開拓財源，求財之路雖然辛苦，但回報有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族薪資收入增長並非難事；經營者則可因客源穩定，而持續穩定進帳。此年能夠因為一些合作案件或是過往的投資而獲得收益。農曆3、6、11、12月財運上漲，利於進行資金操作、買賣投資。

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