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撮合伊朗沙烏地復交後　中國推動解決以巴問題

▲▼以巴衝突飆升。（圖／路透）

▲中國撮合伊朗沙烏地復交後，還打算推動解決關係更火爆的以巴問題。（圖／路透） 

文／中央社

中國撮合伊朗與沙烏地阿拉伯這對伊斯蘭宿敵復交同時，近日派特使在以色列、巴勒斯坦間穿梭，推動解決以巴問題。中國外交部今天稱，中方致力熱點問題政治解決，始終是善意可靠的斡旋者。

中國中東問題特使翟雋7日起先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦，還分別與聯合國、歐盟中東和平進程代表會談，推動解決以巴問題。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌15日下午在例行記者會回答媒體相關提問時稱，中東是世界上熱點問題最集中的地區，作為中東國家的好朋友，中國在地區沒有私利，不搞小圈子，致力於熱點問題政治解決，始終是「善意可靠的斡旋者」。

他說，近年來，中國先後提出實現中東安全穩定的五點倡議，政治解決敘利亞問題的四點主張，落實巴勒斯坦問題兩國方案的三點思路，近日又推動沙伊北京對話取得重大成果。中國中東事務特使翟雋也在巴以之間穿梭斡旋，得到地區國家和人民的高度讚賞和普遍歡迎。

汪文斌說，中國將一如既往「展現大國擔當」，維護正義，主持公道，支持中東國家透過對話協商，自主探索符合地區實際的熱點問題解決方案。根據事情本身的是非曲直，決定自身的政策立場。

他說，國際社會特別是「有影響的域外大國」，應當遵守聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，尊重中東國家和人民的自主選擇，為推動地區熱點問題政治解決，促進中東和平穩定注入正能量。

據中國外交部發布，中東問題特使翟雋7日先訪問俄羅斯，會見俄羅斯副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）以及俄國中東調解問題特別代表，就中東局勢和巴勒斯坦問題等地區熱點問題交換意見。

翟雋9日訪問以色列，禮節性會見以國外交部長柯恩（Eli Cohen），與以國外交部總司長利維、負責亞太事務的副總司長哈帕茲舉行會談，就雙邊關係和巴勒斯坦問題等交換了意見。

翟雋11日訪問巴勒斯坦，獲得巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會見。

據發布，阿巴斯熱烈祝賀習近平當選中國國家主席，並祝賀中方成功主持沙烏地和伊朗北京對話並達成意義深遠的北京協定。他表示，巴方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上所持公正立場，感謝中方長期以來向巴提供寶貴支持，期待中方繼續發揮建設性作用，推動巴勒斯坦問題早日得到公正解決。

翟雋表示，中方將繼續堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，主持公道正義，積極勸和促談，為推動全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力。

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