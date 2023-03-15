萬金石馬拉松賽前Fun Run　新北石門國小社區多元快樂起跑

▲新北石門國小社區多元快樂起跑。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位在萬金石馬拉松全馬賽道折返點的新北市石門國小，多年來將萬金石賽事融入學校本位特色課程，從歷史起源教學到實際參與啦啦隊加油團，讓學生們認識全臺第一且唯一的世界金標賽事。今（15日）上午在學校前快樂起跑，由師生擔任跑者，家長和社區民眾樂當志工及加油團，共計近200人參與，跑步路線總長3.5公里，沿著石門坑溪旁道路而行。

石門國小校長蔡清寬表示，今年萬金石Fun Run社區路跑活動，結合國際多元文化及響應賽事綠色時尚，邀請石門區長曾明華、家長會長林文宗及石門區里長們等，分別穿上日本、韓國、緬甸和印尼的傳統服飾，並以該國語言為師生鳴槍起跑、加油打氣。

▲今年萬金石Fun Run社區路跑活動，結合國際多元文化及響應賽事綠色時尚。

蔡清寬說，讓師生認識多元文化，象徵萬金石馬拉松歡迎各國選手前來北海岸追風競速，孩子們也彷彿「繞著地球跑」感受世界各地的文化特色，跑到終點後還有異國風補給站，享用新住民媽媽特製的「越南米糕」，讓孩子補充體力，也體驗異國文化風情。

媽媽是越南籍的五年級呂晨暉同學說，「媽媽平常在家不會做越南米糕，只有暑假跟媽媽回越南才能吃到，很高興能重溫越南美味！」媽媽也是越南籍的六年級李家誠同學說：「平常很少吃到越南點心，能在跑步後吃到越南米糕真的很幸福！」六年級曾玄佑同學說，「每年都很期待在萬金石馬拉松賽前的路跑活動可以跑步好開心，有當選手的Feel！」雖然滿身大汗，但跑完後，心情無比暢快。

▲石門國小校長蔡清寬陪學生一同跑步。

新北市體育處長洪玉玲表示，為鼓勵當地社區參與新北市萬金石馬拉松，除了萬里、金山、石門等三區自組超過30個地方特色加油團外，當地學校也將萬金石賽事融入學校課程，今年賽前Fun Run石門國小社區路跑活動，結合師生、社區家長體驗多國文化，讓孩子從小就喜歡運動，保持良好的運動習慣。

洪玉玲指出，19日星期日將舉辦2023萬金石馬拉松，鼓勵大朋友及小朋友一同關心精彩的運動賽事，更多「新北市萬金石馬拉松」賽事資訊，歡迎隨時關注官網及臉書粉絲團查詢。