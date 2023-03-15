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社會 社會焦點 保障人權

噁男女裝店試穿「噴壞3件短裙」　店員摸到濕黏液體崩潰報警

▲裙子,短裙,女子,女生,女孩（圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北林姓男子上女服飾店試穿短裙，卻亂噴噁心液體在上面，被店家報警處理。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北林姓男子去年以表演需要為由，到女裝店試穿短裙，卻在裙上留下濕黏汙漬，店家憤而報警，警方查出短裙上檢體和林男DNA相符，甚至發現林男近3年前，就曾到同一老闆開的另家服飾店，以相同手法噴濕2件共6千多元的短裙，讓店家共損失8040元，檢方依毀損罪嫌起訴林男，因店家在審理期間主動撤回告訴，法官判決公訴不受理。

判決指出，現年27歲的林男於2019年11月23日下午5點半左右，到蔡姓女子經營的服飾店挑選衣服。他向店員聲稱要參加活動需男扮女裝，試穿了2件價值6760元的短裙，等到林男離開後，店家才發現短裙上沾了不明黏液，只能將短裙丟棄。

林男過了快3年又來到蔡女經營的另一家服飾店，這次他說因表演需要男扮女裝，又試穿了1件1280元的短裙，接著也不購買就離去。而後店家整理短裙時，竟摸到裙上有一片濕黏的汙漬，連忙報警處理。

警方調閱監視器後循線查獲林男，將短裙布塊檢體送鑑後，上面的汙漬也和林男的DNA相符，將林依毀棄損壞罪嫌送辦。全案審理時，因店家在第一審辯論結束前撤回告訴，法官判決公訴不受理。

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