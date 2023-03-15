身心障礙青年赴美藝術交流　侯友宜授旗展現新北友愛包容

▲侯友宜為新北身心障礙青年赴美藝術文化交流訪問團授旗，由團長陳弈宏代表接受，台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君（右），板信商業銀行總經理方嘉男（左2）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市身心障礙青年獲邀於3月20日至美國德州達拉斯進行為期3週的藝術文化交流，今（15日）市長侯友宜授旗勉勵，由團長陳弈宏代表接受。本次訪美由板信商業銀行響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元支持身心障礙青年接軌國際，訪問團也回贈獨角仙和貓頭鷹畫作，象徵不畏艱難、勇敢前行。

侯友宜表示，板橋商業銀行是新北在地產業，致力公益慈善不落人後，本次更捐助百萬元，讓星奇兒創藝協會的身心障礙青少年赴美展開藝術交流之旅，希望能開創他們視野，也讓世界認識臺灣富有想像力及創意的身心障礙朋友，看到新北的友愛包容。侯市長邀請更多民間團體加入公益慈善行列，減緩弱勢家庭的照護壓力，給孩子們更多展現才華的機會，讓他們能立足社會。

▲新北身心障礙青年赴美藝術文化交流訪問團在授旗後合影。

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君表示，身心障礙者雖然心智或行為發展與一般人不同，但都具備多元發展潛能，需要長期的關懷及適當的培力，而協會帶領這群青年走進社區，探索在地歷史、了解原鄉的藝術文化、學習生存技能，成為他們創作的養分。感謝樂齡舞蹈向鳴德老師及社會各界支持贊助，促成本次赴美交流，將到德州大學達拉斯分校、微軟公司及達拉斯聖心堂等地進行藝術展覽、分享與交流。

社會局表示，板信商業銀行長期致力社會公益，自2020年起響應好日子愛心大平台的實物銀行、愛兒包、防疫專案等，累計贊助達千萬元。板信商業銀行總經理方嘉男表示，本次為支持身心障礙青年從事社會參與、接軌國際特別捐贈100萬元，期許青年們把握機會進行城市文化交流，開拓視野充實創作動能。

▲板信商業銀行總經理方嘉男贊助100萬元，支持新北身心障礙青年赴美藝術文化交流。



▲台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君為侯友宜市長介紹部份星奇兒要帶往美國藝術交流的作品。