新北「私公協力躍社福」　侯友宜勉市府團隊落實社會安全網

▲新北市要增列社區臨托及偏區定點互助共托，並給予加入臨托的托育人員相關設備補助。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市是全國人口最多的城市，且幅員遼闊城鄉差距大，中央統籌分配税款更是不足，加上社福人口快速增加，在面對社會安全、高齡化及少子化問題上有艱鉅挑戰。市長侯友宜今（15日）於市政會議聽取社會局「私公協力躍社福」專題報告後，期勉市府團隊全方位落實社會安全網，侯友宜說「每一個局處都是社會安全網的守護員」。

侯友宜表示，新北市的統籌分配稅款是六都人均預算中最少，幅員最遼闊，為建構社會安全網，必須以私公協力的方式推動各項社會福利方案，包含好日子愛心大平台、社會安全網、銀髮服務、多元托育、兒少保護、受暴婦女增能、街友照顧、身障平權及性平升等共9大項。

▲新北市社會局長張錦麗在市政會議中，強調以私公協力來推動好日子愛心大平台等9大社福方案。

侯友宜說，市府全力建立區級社福整合平台，每月定期會報，運用智慧科技強化緊急救援系統，並結合人性的關懷，如里鄰長、公寓大廈管委會、社福志工等，將弱勢家庭納入服務。此外，新北市更是積極翻轉銀髮族為壯世代，推動有為老化，配合世壯運，建立基北北桃的「壯基地」，培育壯世代為壯志工，在世壯運時擔任接待及觀光大使。

以社會安全網為例，侯友宜指出，新北市結合民力廣布安全據點與守護員，提升社區鄰里通報及互助功能，在各區成立社福整合平台，召集相關網絡單位，加強社區弱勢家庭的服務，想辦法網住每一個需要幫助的家庭，致力讓人民安心、社會安定、國家安全。

新北市的公托設置已完成120家的目標，家外托育率已達42%，社會局長張錦麗指出，未來還要擴大弱勢臨托補助，增列社區臨托及偏區定點互助共托，提高夜托鐘點補助，並給予加入臨托的托育人員相關設備補助。在身心障礙者服務方面，也已布建93處社區式服務據點，照顧3000多個身心障礙家庭，預計再開辦30家各類型服務據點來減輕家屬照顧負荷。