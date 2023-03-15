「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」成果展　慈恩社區秀非洲鼓

▲埔里鎮慈恩社區舉辦「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫成果展」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮慈恩社區推動「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」已邁入第3年，並於日前舉辦成果展，希望透過課後陪伴和才藝、餐食服務，持續打造弱勢學童的第二個家。

成果展活動於3月11日在慈恩社區舉辦，當天安排非洲鼓作為開幕表演，過程包括兒少舞蹈及武術的動態表演、回顧影片及作品欣賞等，展現社區推動兒少社區陪伴扎根計畫的具體成績，也與全縣社區夥伴分享。

南投縣政府指出，埔里鎮慈恩社區於110年開始試辦「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，執行「慈恩築夢基地」課後陪伴班，由志工與老師們的陪伴小朋友們參與多元才藝專長學習活動，更與社區長輩一起練非洲鼓，也給孩子們健康安全的成長環境，讓家長們能減輕負擔、安心上班，不再擔心孩子放學後的身心安危問題。

縣長許淑華表示，感謝衛福部連結中信慈善基金會的社會資源，自104年起深入全台偏鄉社區推動「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」；南投縣共有3個兒童築夢基地，期待社區能邁入福利社區化的新里程碑，鞏固兒少安全網絡。

「台灣夢計畫」的目標在培養社區兒童的多元能力、均衡飲食發展及凝聚社區意識，以扶助社區內至少15位小一至小六絕對弱勢、相對弱勢的學童，提供課後陪伴或才藝及餐食等多元服務計畫，每週至少須執行3天，由社區裡的左右鄰居擔任志工，照顧自己家園的孩子，期望未來能帶動更多社區一起關懷兒童。