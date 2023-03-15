拾荒男拿「冥紙」買肉！　老闆不介意：希望能讓他吃飽

▲拾荒男拿著2張面額100元的冥紙想買羊肝。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南商丘街頭日前出現一個奇特的景象，一名拾荒男子竟然手持2張冥紙在一處肉店買肉，沒想到這家肉店的老闆不僅沒有拒絕，還十分平淡的收下冥紙，把肉給拾荒者。後來肉店老闆受訪時表示，這位拾荒者其實過去就曾多次來店用冥紙消費，會收下的目的就是希望對方能吃飽，自己其實並不介意。

根據《星視頻》報導指出，這起事件發生於本（3）月10日，一名河南商丘街頭的拾荒者，用2張冥紙購買了一副要價人民幣200元（約新台幣888元）的羊肝。肉店老闆看到後，也是沒有拒絕，直接很淡定的收下冥紙，將羊肝給這名拾荒者。如此奇特的景象被人拍下來後，上傳網路上引發不少網友的討論。

後來肉店的老闆蘇姓男子表示，這名拾荒者其實過去就曾多次來店，一開始是使用撿拾的塑膠瓶交換，後來才拿冥紙來店消費，而且他也不要肉，專挑羊肝、羊雜等事物，每周大約會來2至3次左右。由於該名拾荒者看起來精神不太正常，過去也曾嘗試過「直接給肉不收冥紙」，但拾荒者卻還不願意拿走肉。由於自己本身並不會很忌諱冥紙，而且東西也不貴，就當作送給拾荒者了。蘇先生還表示「希望能讓他吃飽」。

影片曝光後，不少網友紛紛留言表示「老闆沒話說」、「就當積德行善了唄」、「超前消費了」、「一塊羊肝售價200，一周來兩三次？？6至800？老闆確實大方」、「這就是老話裡說有菩薩心腸的人吧」、「給老闆點讚！這樣的人活該賺錢」、「一是老闆善良，二是羊肝比較便宜，老闆就當送給他了，不管男的知不知道，都是社會底層，能幫就幫一點，無可厚非」。也有網友詢問店家地址，希望能前往捧場。(點此觀看影片)

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