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韓國醫美流出「藝人換衣畫面」！監視器製造商曝　多國都禁用

▲▼大咖明星換衣畫面外流！醫美用「中國製監視器」慘了　警方介入調查。（圖／翻攝自JTBC、KBS）

▲韓國醫美診所疑似遭駭客入侵，明星換衣畫面外流。（圖／翻攝自JTBC，下同）

文／中央社

韓國媒體報導，首爾江南區一家整形外科診所的監視器遭駭客入侵，患者畫面被放到色情網站供人觀看，受害者不乏知名藝人。媒體指出，被入侵的監視器為中國海康威視製造。

韓國放送公社（KBS）8日報導，由於需要由外部監看，受害的整形外科診所在手術室、皮膚管理室，以及更衣室等地點都裝有連網監視器。

報導指出，診所裝設在3處的監視器從2月24日到28日，有4天的畫面遭到外流，目前光是可確認的影片就多達31支。影片畫面是由裝設在天花板的監視器鏡頭所拍下，可以看到醫護人員進出、患者更衣和接受治療等畫面。

韓國廣播通信審議委員會已經刪除或封鎖網上流傳的相關畫面。然而，部分畫面仍在海外非法網站流傳，主要是在中國的色情網站。

報導指出，安裝在醫院的監視器被證實是由中國海康威視製造。

▲▼大咖明星換衣畫面外流！醫美用「中國製監視器」慘了　警方介入調查。（圖／翻攝自JTBC、KBS）

美國聯邦傳播委員會（FCC）2021年認定5家中國公司對美國國家安全構成威脅，其中就包括海康威視。英國、澳洲等多國政府也都基於國安疑慮，禁止在政府機構裝設海康威視製造的監視攝影機。

報導稱，由於中國製造的監視器初始密碼設定較簡單，因此容易受到駭客入侵。警方正在調查診所是否有相關疏失，包括院方是否修改過密碼，以及是否定期進行安全更新。

▲▼大咖明星換衣畫面外流！醫美用「中國製監視器」慘了　警方介入調查。（圖／翻攝自JTBC、KBS）

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