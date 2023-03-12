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中華隊2連勝！「8大祭品文」時間地點一次看　雞排珍奶領到手軟

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊取得預賽第二勝。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽，中華隊取得預賽第二勝。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰、唐詠絮／綜合報導

中華隊11日以9比5擊敗荷蘭，拿下經典賽A組預賽第二勝。全台各種祭品文紛紛兌現，讓球迷朋友們可以共襄盛舉，以下特別整理名單：

一、500杯珍奶

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國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭前一天剛送出雞排，承諾中華隊若贏荷蘭，就再加碼500杯珍奶，期盼中華健兒贏古巴、挺進東京。如今中華隊二連勝，12日下午將發珍奶。

時間：3/12（日）下午13:00
地點：台北南港中國信託金融園區「2023年經典賽直播派對」現場

二、200份雞排

民眾黨新竹市長高虹安表示，與市民朋友相約12日中午到新竹站前廣場，屆時還有一場直播派對，她早上11點也會來現場發放 200份雞排，「大家一起集氣加油，打敗古巴隊前進東京！」

時間：3/12（日）上午11:00
地點：新竹火車站站前廣場

三、300片雞排+1000杯手搖飲

國民黨立委江啟臣發起，市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪 、羅廷瑋、楊大鋐、李文傑、吳振嘉、立法委員擬參選人廖偉翔響應，慶祝中華隊連勝，也為迎戰古巴、前進東京集氣。

時間：3/12（日）上午12:00（11:00開始發放號碼牌）
地點：臺中市府前廣場

▲▼中華隊2連勝！「6大祭品文」時間地點一次看　雞排珍奶領到手軟。（圖／翻攝自臉書／江啟臣）

四、100杯手搖飲

連鎖飲料店「渴以茶 coytea」2日發出祭品文，稱中華隊只要每贏一場，全台每間門市就送100杯免費飲料，且品項每次都不一樣，首勝送青龍茶王，二勝送荔枝金萱烏，三勝送加料奶茶（珍珠、蒟蒻、椰果、粉粿、西米露、仙草6種料擇一），四勝送甘蔗四季春。

時間：3/12（日）下午15:00
地點：渴以茶全台門市
方式：每間門市送100杯，這次送出荔枝金萱烏（660cc）。

▲▼中華隊2連勝！「6大祭品文」時間地點一次看　雞排珍奶領到手軟。（圖／翻攝自臉書／渴以茶coytea）

五、500份雞排

中華民國運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇宣布，下周一免費發放500份雞排，慶祝中華隊贏荷蘭，邁向東京之路。

時間：3/13（一）下午17:00－19:00
地點：台中市南區南平路35-20號

六、600份爌肉飯+400份肉圓+400杯紅茶

彰化縣府慶祝中華隊抗荷成功，12日中午將發放600份爌肉飯（300份溪湖阿讚+300份彰化阿章）、400份肉圓、400杯紅茶，繼續為中華隊加油！

時間：3/12（日）中午12:00
地點：彰化縣政府廣場

七、100瓶養蔘飲

白蘭氏健康博物館小編祭品文，承諾中華隊戰勝荷蘭就發100瓶養蔘飲。

時間：3/12（日）上午9:00至下午17:00（最後入館16:30）
地點：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號
方式：入館就發，發完為止

▲▼中華隊2連勝！「6大祭品文」時間地點一次看　雞排珍奶領到手軟。（圖／翻攝自臉書／白蘭氏健康博物館）

八、500顆古早味肉粽

彰化芬園縣庄福德宮慶祝中華隊擊敗荷蘭隊，送出古早味肉粽300顆。芬園鄉民代表會主席林忠誠、副主席郭哲榮加碼200顆，總計送出500顆。

時間：3/12（日）上午10:00
地點：芬園縣庄福德宮（彰化縣芬園鄉縣庄村彰南路二段464巷35號）

尚未公布時間地點的祭品文：

另外，嘉義補教名師羅文表示要發出100份便當、民進黨基隆市議員張秉鈞也要送出400份雞排，但詳細時間地點尚未公布。

ET快訊
中華隊戰古巴搶晉級！先發出爐
也被2萬球迷嚇到？　荷蘭教頭：我希望沒有啦
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