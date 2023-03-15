台灣展廳缺500萬更新！名醫傳訊曹興誠「獲大禮包」：最值錢的Line

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

聯電創辦人曹興誠愛台形象鮮明，去年曾宣布要捐出30億來加強台灣國防，引發各界關注。婦產科名醫鄭丞傑近日透露，國際外科學會（ICS）中華民國總會設立的台灣展覽廳需要數位更新，加上行銷及開幕活動，需要500萬元資金，讓他相當苦惱，不料隨手發了一個訊息給曹興誠董事長，對方馬上答應「1人全包」，讓他相當感動。

「真是難以置信，我的一則Line訊息價值500萬元。」鄭丞傑14日晚間在臉書發文表示，他在2021年12月成為87年來第一位婦產科醫師出身的國際外科學會中華民國總會理事長，去年外交部NGO委員會建議他們更新位於芝加哥國際外科博物館中的台灣展覽廳，同時他也認為應該要做數位化，未來才能方便在台灣隨時遠距更新內容，並減少長途飛行舟車勞頓奔波的人力物力成本。

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▲婦產科名醫、國際外科學會中華民國總會理事長鄭丞傑。（圖／翻攝自Facebook／鄭丞傑教授/醫師）

為此，鄭丞傑找了專家評估也找了廠商估價，結果更新成數位內容加上行銷及開幕活動需要500萬元，讓他不禁苦惱「要去哪裡找到500萬元捐款？」於是在今年2月22日應外交部邀請前往台北賓館出席NGO新春茶會時，隨手發了一個訊息給曹興誠，「請問熱心推動全民國防的曹董是否可以推薦關心台灣國際外交空間的企業家給我。」

僅過了4分鐘，曹興誠隨即回訊，由他一人包辦這500萬元捐款。對此，鄭丞傑感動表示，可以想見曹興誠根本沒有詳細看計劃書內容，大約知道是一個為台灣打拼的好事情就馬上決定捐款了，而在本月7日醫學會的秘書也通知500萬元已經入帳。

鄭丞傑說，有些人懷疑曹興誠是不是真的那麼慷慨解囊，但他是一點也不懷疑的，「我這輩子至今寫過最值錢的一段話，居然是一則Line訊息，而且進帳台幣500 萬元，實在太興奮了。感謝曹董對我的信任，敬佩曹董對台灣的愛。」