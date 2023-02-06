曹興誠回國惹議「感同身受」　矢板明夫：誇台灣好就被說綠營側翼

▲日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者江采蓁／綜合報導

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫6日在臉書發文表示，自己看了聯電創辦人曹興誠一篇「回來保家衛國，驚起一堆蚊蟲」的貼文，頗有感慨，回想自己這幾年也遇過不少類似的騷擾，每當自己誇台灣好，就會招來一堆莫名其妙的攻擊，說他是「民進黨側翼」、「假日本人」、「假中國人」等等。

矢板明夫指出，三年前來台灣後，他經常在媒體上、或臉書上點評時政。他認為，作為一個外國媒體人，他會想分享一些自己生活在台灣的觀察和感想，無非是希望台灣更進步，讓我們在這裡可以生活得更好，所以他批評過台灣的政治和黑道糾纏不清、法治有待提高，也批評過台灣的交通易堵、事故頻發的亂象。而台灣做得比外國好的地方，他也願意介紹給大家知道，比如他稱讚過台灣的防疫很有成效；也介紹過台灣的鳳梨在日本大受歡迎；最近他還列舉了具體的數字，說明這幾年台灣的治安，其實是越來越好了。

但矢板明夫表示，每當自己誇台灣好，就會招來一堆莫名其妙的攻擊，說他是「民進黨側翼」、「假日本人」、「假中國人」等等。他提到，如果是理性的討論，他當然歡迎，但如同曹興誠所說的「他們不敢堂堂正正出來辯論、直球對決」，只會用扣帽子、寫黑函等方式進行人身攻擊。他舉例，就像有人要求曹興誠公開放棄新加坡國籍的證據一樣，也有人要求他提供日本護照的影本、要求他公開上媒體領取的車馬費金額，甚至要求他公開回答他祖母的國籍是中國還是日本。

矢板明夫認為，很顯然這些人並不是關心他，而是這些人「看不得台灣好」，只要發現有人稱讚台灣、想為台灣發聲、希望台灣更安全，就會使出渾身解術來損害對方的名譽，試圖減低對方說話的公信力。但他提到，非常高興看到，最近在國際社會上，台灣的朋友越來越多了，台灣的自由民主的生活方式，得到了全世界主要國家的讚揚和支持，因此，他堅信那些唱衰台灣的聲音會越來越沒有市場。

「一犬吠、百犬鳴」，他表示自己從曹興誠的話中學到，有的時候，回應一個人的攻擊，很可能會招來更多的攻擊。他強調，「蚊蟲」確實很煩人，但他也同樣，會繼續努力、堅持說自己想說的話。