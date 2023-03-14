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Google Workspace三月起導入AI技術　從無到有強化生產力

▲ Google Workspace 導入 AI 技術。（圖／翻攝自 Google）

▲ Google Workspace 導入 AI 技術。（圖／翻攝自 Google）

記者樓菀玲／台北報導

在將近 25 年的時間裡，Google 打造了人們每天都在使用的實用產品，從搜尋、地圖，到 Google Workspace 中的 Gmail 和 Google 文件。人工智慧（AI）在建構產品方面帶來了許多革新，這些產品在人們的生活中占有重要地位。

在 Google 現有的生產力套件中，先進的 AI 的技術已協助 30 億使用者透過使用智慧撰寫和智慧回覆節省更多時間，包括在 Google 文件撰寫摘要、在參與會議時看起來更專業，並防範惡意軟體和網絡釣魚攻擊。

目前 Google 打算嘗試將生成式 AI 的功能導入 Workspace，讓使用者能以前所未有的方式進行創作、互動交流和協作。我們首先在 Google 文件和 Gmail 中，向值得信任的測試人員推出了第一款採用 AI 技術的寫作功能。

作為世界上最受歡迎、最安全的雲端原生通訊和協作套件，Google 表示會非常嚴謹且要在最大的範圍內盡善盡美，強調從自身在 AI 和生產力方面的豐富經驗中得知，要使用 AI 來建構功能需要非常謹慎，需要經過周全的實驗和根據使用者回饋進行的多次反覆測試。讓新技術在做到這一切的同時，也建立了防止濫用的保護措施，確保使用者資料的隱私，並尊重客戶對資料治理的控管機制。

一直以來，Workspace 的使命是協助人們打造具有意義的交流互動，以便他們能夠共同創造、建構和成長，而生成式 AI 的突破也讓我們能夠以全新的方式實踐這項使命。Google 接下來將會告訴大家 Workspace 將如何借助 AI 技術，持續發展成為值得信任的協作夥伴，在 Gmail、Gogole 文件、Google 簡報、Google 試算表、Google Meet 和 Google Chat 中幫助使用者實現目標。

Google 表示將在今年逐步向值得信任的測試人員推出這些全新的生成式 AI 功能體驗，最後會再公開為大眾提供服務，未來使用者將能夠：

撰寫草稿、回覆、摘要 Gmail 郵件並設定郵件優先順序
在 Google 文件中共同發想協作、校對、撰寫和重新編輯
在 Google 簡報中自動產生的圖像、音訊和影片，實現你的創意想像
在 Google 試算表中透過自動完成、產生公式和進行上下文分類，讓你從原始資料進行深入分析，進而產生洞察結果
在 Google Meet 中產生新背景並記錄會議摘要
在 Google Chat 中啟用工作流程以完成任務

採用 AI 技術的應用會隨著使用者的回饋而逐漸改善。Google 將在 3 月份起，從美國的英文版開始，先向部分值得信任的測試人員推出這些新功能體驗。經過反覆測試和改善後，才會將這項服務更廣泛地提供給更多國家、地區和語言的使用者、小型和大型企業，以及教育機構使用。

對於在 Workspace 中充分發揮生成式 AI 的潛力，這一切都只是開端。就像 17 年前，我們透過能在 Google 文件上實現共同編輯，大幅改變了即時協作功能一樣，Google 表示很高興可以在 Workspace 中再次推動創作和協作方式的革新。

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