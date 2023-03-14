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Google推出Pixel最新更新　夜拍更強大、跌倒偵測啟用

▲Google推出Pixel系列更新。（圖／Google提供）

▲Google推出Pixel系列更新。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2023 年Google推出的第一波 Pixel 功能更新，內容包括更快速的夜視模式、魔術橡皮擦開放給所有 Pixel 機型、全新內建 Health Connect 讓分享與管理健康與健身數據更便利；而 Google Pixel Watch 也推出跌倒偵測、以及全新的個人化體驗設定等全新功能。

Google Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 上推出了更快的夜視模式。透過這次的功能更新，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 也能夠透過 Google Tensor 的全新演算法，體驗更快的夜視模式，並在低光源環境中更快速地拍出相片。就算拍攝現場的光源並不充足，你也能輕鬆捕捉畫面並紀錄美好時刻。

魔術橡皮擦也開放給所有 Pixel 手機，可以透過 Google 相簿，輕鬆移除相片裡的搶鏡元素，或調整相片中突兀物品的顏色和亮度，讓物體自然融入畫面中。

此外，更新後也可以透過 Pixel 裝置內建的 Health Connect 功能，輕鬆儲存及連結資料至相容的健康與健身應用程式。Health Connect 會把數據儲存在裝置上，可以集中管理自己的健康與健身數據，更方便地查看有哪些應用程式已經獲得數據存取的權限。

而在Pixel Watch上，也正式推出 跌倒偵測 功能，如果偵測到發生重摔，手錶將會協助聯繫緊急救援服務。一旦與取得緊急救援服務取得聯繫後，Pixel Watch 會播放自動訊息，將位置提供給相關單位並尋求協助。

如果用戶能夠說話，也可親自和緊急服務人員說明是否需要協助。透過內建的動作感應器和裝置的機器學習，Pixel Watch 能分辨重摔和其他情形，像是高強度的體能活動，或不小心絆倒但沒有大礙時，並降低不小心撥打緊急電話的情形。

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