桃機44年首收取！3／31起轉機過境每人500元　「各國收費比較曝」

▲桃園機場3月31日起收取轉機過境設施使用費。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

考量機場設施使用者付費，參考鄰近標竿機場作法，桃園機場開航44年首度收取「轉機過境設施使用費」，3月31日起針對轉機過境旅客每人收取500元，預估今年將可增加5.5億元收入，我國轉機費相較日本成田約360元、韓國仁川約250元、新加坡約200元等收費貴，但比香港機場收費約920元便宜。

交通部長王國材去(111)年11月7日立法院備詢時指示由桃園機場公司及民航局研議向轉機過境旅客收取相關費用。經桃園機場公司及民航局考量鄰近的日本成田、韓國仁川及新加坡樟宜等標竿機場已向轉機過境乘客收取相關費用，且近年受疫情影響，機場配合執行防疫措施，並運用疫情期間強化機場各項軟硬體設施，增加旅客服務及建設資本支出，爰規劃向轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」，並已與航空公司完成前置作業準備工作。

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交通部航政司副司長韓振華表示，3月31日起將針對每名轉機過境旅客收取500元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準。轉機過境旅客如持有未含本費用機票，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳；如已繳納費用但未轉機過境者，可申請全額退還。轉機過境旅客以外國人士為主，不致對國人產生影響。

由於我國轉機過境設施使用費為每人500元，比照出境機場服務費每人500元收取，相較日本成田機場轉機費約360元、韓國仁川轉機費約250元、新加坡約200元等收費貴，但比香港機場收費約920元便宜。

▲交通部航政司副司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

韓振華指出，目前我國向每位出境旅客收取的機場服務費自58年起實施，以疫情前桃園國際機場108年旅客量約4,868萬人次，出境旅客約2,418萬人次，機場服務費年收入約106億元，並由桃園機場公司與觀光局收取各半。若以108年桃園國際機場轉機過境(指轉機出境)旅客約296萬人次(約占6.1%)，其中約有8成來自東南亞往返美加地區，若以桃園國際機場108年轉機過境旅客量估算，「轉機過境設施使用費」1年可收取約15億元。

不過根據統計，110年疫情嚴峻期間，桃園國際機場年旅客量僅約91萬人次，為108年運量的2%。隨邊境開放，各國航空運能、航點陸續恢復，目前桃園國際機場國際航線共可連結29個國家地區、63個航點，每週約1400航班，較108年每週約近2300航班，已恢復約6成，桃園國際機場1至2月份旅客量為約409萬人次，已達108年同期旅客量的52%，運量已明顯復甦，預估112年旅客量應可超過2000萬人次以上。

韓振華表示，今年1到2月我國轉機出入境旅客約有40萬，預估今年光轉機出境就可達120萬人次以上，其中桃園國際機場占比約99%，今年3月底起開始收取轉機過境設施使用費，今年可增加5.5億元收入，由機場收取。