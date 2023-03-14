退役軍人堅持赴陸「慶黃埔」　國民黨反對：勿陷同袍於不義

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對部分退伍軍人社團出現號召黃埔校友赴大陸參加黃埔軍校建校99周年活動之資訊，引發社會各界譁然，國民黨發言人林家興今（14）日表示，除本黨黃復興黨部季麟連主委已發聲明表態「期期以為不可」外，在此也呼籲相關退伍人士不宜接受對岸招待參與「黃埔」紀念活動，勿陷自身與軍人同袍名譽於不義。

林家興說，中華民國國軍傳承國民革命及立國精神，《國軍教戰總則》第一條更昭示「國民革命軍以實現三民主義，確保我中華民國之獨立、自由、平等與維護世界和平為目的」，凡我國現役及退伍軍人，理應忠於中華民國、貫徹護國衛民使命，不應有任何懈怠。

林家興指出，黃埔軍校是由國父 孫中山指示創辦，蔣中正任首任校長。民國十三年六月黃埔軍校首度開學之時，國父頒布「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同」等訓詞，即為如今之國歌歌詞，校徽上更是高懸蔣中正手書之「親愛精誠」校訓，訓政時期為國民黨所領導的黨校，軍隊國家化後為國軍之軍校，即便政府播遷來台，黃埔軍校也迅速於民國三十九年在台復校，其正統及氣節精神始終在台灣傳承；而延續「黃埔精神」的陸軍官校及三軍各軍校校友，更在多場捍衛中華民國的戰役中出生入死、守護國家及民眾安全，此等犧牲奉獻值得所有國人崇敬，更是全體軍人弟兄姊妹的光榮記憶。

林家興質疑，民進黨對國軍長期輕視、侮辱，政府說好要給軍人的退休待遇，民進黨不僅說砍就砍，更對出面爭取權益的的軍公教警消族群貼上「肥貓」、「反改革」的標籤；蔡英文不僅曾指出「民進黨與國軍不親」，當近期日本媒體錯誤報導污辱退役軍官「九成叛國」，蔡英文總統身為三軍統帥不僅不加辯駁、態度事不關己，甚至民進黨還有立委遙相呼應，竟提案徹查國軍忠誠；此外，馬防部外島守軍竟無肉可吃，還得在沙灘上寫下求救字樣，而近日缺蛋問題竟又要求國軍改喝豆奶，「鳥事都給國軍扛」，無怪乎會有部份現役及退伍軍人對現今執政的民進黨政府不滿，此種三軍統帥、此等領導統御完全不及格！請問一旦用兵之際到來，軍隊該如何信任民進黨政府領導？

然而，林家興表示，中華民國是實行政黨政治的民主法治國家，對民進黨政府的怨氣不必成為對國家的怨懟與疏離。若單純赴大陸進行民生、文化交流、追憶歷史等活動自屬無妨，但若部分退伍軍人因為對民進黨政府不滿，選擇赴對岸參與黃埔紀念活動，淪為有心人士談資與宣傳標的，如何面對堅守中華民國民主憲政國體、捍衛台澎金馬民眾安全的歷代國軍英烈？國軍同袍弟兄姊妹又情何以堪？

林家興強調，國民黨始終堅持捍衛中華民國，保衛台灣民主自由與守護區域和平，呼籲相關人士應注意國人觀感、堅守國格尊嚴及軍人氣節，勿陷自身與軍人同袍名譽於不義。