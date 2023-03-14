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BLACKPINK黃牛票被炒到40萬！消基會籲修法「意圖轉售營利」就重罰

▲▼消基會副董事長徐則鈺（左）與秘書長陳雅萍，呼籲透過修改社維法，消弭黃牛猖獗。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會副董事長徐則鈺（左）與秘書長陳雅萍，呼籲修改社維，只要意圖轉售營利就重罰，消弭黃牛猖獗狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

知名藝人演唱會門票經常被秒殺，民眾買不到票，黃牛票卻橫行，甚至以數倍價格出售牟利，消基會今（14日）指出，現有社會維護法規定，必須是「轉售圖利」的既遂行為才能處罰，導致取締困難，呼籲政府修改社維法第64條規定，只要有「意圖轉售營利」就重罰，由於黃牛多半透過網站、社群平台販售票券，極易辨認，將黃牛在兜售階段就加以取締。

前NBA球星「魔獸」霍華德加盟台灣聯盟桃園雲豹，7分鐘內4場賽事門票全數售罄；南韓人氣女團BLACKPINK在3月18日將在高雄國家運動場（世運主場館）開唱，4.5萬張門票開賣瞬間秒殺，黃牛票甚至被炒到40萬，包括五月天、蔡依林等本土天王天后，一旦演唱會門票開賣後也是立刻「秒殺」，讓民眾既氣憤又無奈。

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為解決黃牛猖獗狀況，消基會今天在副董事長徐則鈺、秘書長陳雅萍主持下，舉行記者會，徐則鈺指出，消費者Sandy向公共政策網路參與平台提議，因為黃牛猖獗，提議推動藝文表演票券「購票、取票、入場三階段票券實名制」。這個提案在去年11月28日提出並通過檢核、自次日進入附議階段，沒想到一天就通過附議，截至3月1日為止，獲得10253位民眾的附議，顯示民眾不滿黃牛猖獗的情形已達甚囂塵上、怒氣衝天。

▲▼消基會副董事長徐則鈺（左）與秘書長陳雅萍，呼籲透過修改社維法，消弭黃牛猖獗。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會副董事長徐則鈺與秘書長陳雅萍（右），呼籲透過修改社維法並重罰，消弭黃牛猖獗狀況。（圖／記者許敏溶攝）

徐則鈺進一步表示，業界曾推出限制購票張數或實名制銷售方式，試圖遏止黃牛購票，但平台年代售票系統表示，系統售票並無法辨識黃牛身份，限制張數只是讓黃牛購票不那麼方便，但卻仍無法阻止黃牛購票，更何況現在還有「黃牛機器人」不間斷的以程式購票，根本禁絕不了；而表演的主辦單位寬宏藝術公司更表示，在開演前的短時間進場時刻，要檢視實名制的購票，得花費許多人力去驗證，甚至因檢視實名而產生進場紛爭，故對於業界來說，推動實名制來阻絕黃牛票的出售，根本是力有未逮。

陳雅萍則說，目前取締黃牛，都是靠《社會秩序維護法》第64條：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰，而問題真正根源在於《社會秩序維護法》第64條第2款規定中的「轉售圖利」，必須是黃牛實際完成「轉售圖利」才能處罰，未完成不能處罰，就算由警方向黃牛購票取得轉售圖利證據，可能因為釣魚行為而不被法院採認，導致主管機關內政部警政署對取締黃牛興趣缺缺。

因此，徐則鈺與陳雅萍建議，呼籲政府修改社維法，只要黃牛有「意圖轉售營利」就重罰，由於黃牛多半透過網站、社群平台販售票券，極易辨認，只要給予主管機關充足的法律依據，就可以將黃牛在兜售階段就加以取締，才能遏止目前黃牛猖獗的狀況。

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