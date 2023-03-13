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打回寒冬！回暖時間出爐　又有一波鋒面「春雨熱點曝」

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲冷氣團報到，今晨出現明顯降溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團強襲，低溫驟降，讓氣象局長鄭明典今(3/13)晨直呼「有回到冬天感覺」。該波冷氣團帶來低溫將持續到明天(3/14)清晨，明天白天過後冷空氣減弱，溫度逐步回升至周五(3/17)，周六(3/18)又有一波東北季風和鋒面接近，水氣將增，不過預測將掠過北部地區，中南部短期內恐無明顯春雨。

冷空氣灌頂，氣象局長鄭明典今表示，降溫有感，大陸冷氣團達標！有回到冬天的感覺。

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氣象專家彭啟明則表示。今天一早許多地方已經跌到12到15度，和昨天(3/12)中午相比落差頗大，明天(3/14)清晨仍可能有低溫，但開始高壓東移，冷空氣減弱逐漸轉為偏東風，天氣逐步回暖；周六(3/18)可能有波鋒面接近，也有東北風，影響程度仍待觀察，近期中南部仍無降雨訊息。

天氣風險公司分析師柯聿寧指出，昨天下午冷氣團南下，北部天氣轉變很明顯，而且這次鋒面尾端通過時也帶來了一些雨勢，今天(3/13)到明天(3/14)上半天北部雲量偏多，整天溫度大約在14到17度之間，是較陰冷天氣，預計華南有些水氣在今天(3/13)下午到明天(3/14)早上通過，西半部雲量會增多，不過由於水氣量還是不夠多，只有山區有零星短暫雨的機會，也因為雲量較多的關係，清晨的輻射冷卻作用不明顯。

▲▼一圖看一周天氣先冷後回暖。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣先冷後回暖。（圖／氣象局）

明天北方冷高壓出海後東北季風減弱，且轉為偏東風的環境，柯聿寧表示，整體溫度將回升，迎風面東半部有局部陣雨，天氣較不穩定，西半部白天天氣則會逐漸好轉，到了晚上環境進一步轉乾、雲量變少，輻射冷卻作用又會變得明顯，反而要留意周三(3/15)、周四(3/16)夜晚到清晨的溫度降幅。

柯聿寧表示，偏東到東南風環境可持續到周五(3/17)，各地溫度續回升，海峽有背風環流，早晚西半部有起霧或靄機會，空氣污染物因擴散條件差易累積，要留意能見度及空氣品質，預估周五晚上到周六(3/18)清晨隨北方鋒面發展，有一些鋒前偏南到西南風，中南部空污有短暫緩解機會，這道鋒面在周六東移，後續再有一波東北季風南下，不過鋒面位置還是偏北，只有掠過北部，中南部短期內仍沒太明顯春雨。

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