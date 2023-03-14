彰監受刑人朱漢宗脫逃！特徵「右眼下有痣」　刑事局緊急查緝

▲朱漢宗脫逃，刑事局公布特徵，緊急查緝中。（圖／翻攝刑事警察局）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化監獄13日傳出受刑人失聯脫逃事件！29歲受刑人朱漢宗因符合「自主監外作業」，卻利用監外作業時逃脫。警政署事後發布緊急查緝專刊，要求各單位協助查緝。經了解，朱漢宗被判刑4年1月又5天，108年12月24日到彰化監獄服刑，113年1月14日即將服刑期滿，另外，根據查緝專刊上的照片，朱漢宗身高約176，特徵為右眼下有痣，目前警方正積極查緝中。

經了解，朱漢宗被判刑4年1月又5天，108年12月24日到彰化監獄服刑，113年1月14日服刑期滿，由於110年間表現良好，被遴選可執行自主監外作業，沒有其他異狀。

彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，朱漢宗於13日上午到彰濱1間玻璃工廠作業，但獄方卻在11時05分接獲廠商通報，稱朱漢宗於10時30分去上廁所後就遲遲未歸，經派員查看發現他已不見蹤跡。

對此，獄方也立即派員前往，並勘查周邊環境，在確認他已離開自主作業場域之後，立即向上通報，並將通報資料登入警政系統，供各單位協助查緝，另外，也與家屬聯繫，請家屬配合協尋。

吳瑞寶表示，朱漢宗在監狀表現正常，工作場域上工作也相當認真，因此關於他逃脫的原因仍待調查釐清。