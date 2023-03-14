「新北市長接班人」是他！　沈富雄2原因預言

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選各政黨會派出誰來角逐，各界都很關注。前立委沈富雄預測，若新北市長侯友宜真的代表國民黨參選，接班人很有可能就是台北市副市長李四川，因為李有經驗，對新北市也很熟，如果是李接手新北市，民進黨也無可奈何。

▲沈富雄認為，李四川有可能成為新北市長接班人。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在13日播出的廣播節目《POP大國民》中提到，國民黨現在其實沒有陷入一團亂的狀態，但國民黨的無能，就是讓沒有亂的大局被媒體講成亂，還沒有辦法澄清，現階段有小部分不服氣的人在做一些不重要、非主流的論點，等到國民黨5月或6月提名確定，大家再回頭來看這一段過程，就會發現國民黨真的沒有一團亂。

由於國民黨仍未確定會由誰出戰2024大選，沈富雄表示，侯友宜如果太早展露身手，會留給別人很多修理、攻擊的把柄，「這個年頭無效的把柄也是把柄」，就算是無效把柄，多少也會造成一些影響，而且國民黨現在仍是失敗主義蔓延的狀態，有人強調要有藍白合、郭董諒解、不能得罪柯P等等，但他希望國民黨的人不要忘記4個字，就是「莊敬自強」。

沈富雄說，侯友宜當了一輩子警察，警察展現個性的機會不大，侯長達40年都在那樣的環境中過日子，個性發揮多少會受到約束，侯現在就是小心過度。

沈富雄還提到，假如侯友宜真的出來參選2024總統大選，到時候有可能會由李四川接手新北市，因為李有經驗，對新北市也很熟，李去選新北市長，民進黨也無可奈何，「接班人要看侯友宜，如果非用自己的人不可，那就要有辦法讓他當選。」