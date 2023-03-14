　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「新北市長接班人」是他！　沈富雄2原因預言

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選各政黨會派出誰來角逐，各界都很關注。前立委沈富雄預測，若新北市長侯友宜真的代表國民黨參選，接班人很有可能就是台北市副市長李四川，因為李有經驗，對新北市也很熟，如果是李接手新北市，民進黨也無可奈何。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄認為，李四川有可能成為新北市長接班人。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在13日播出的廣播節目《POP大國民》中提到，國民黨現在其實沒有陷入一團亂的狀態，但國民黨的無能，就是讓沒有亂的大局被媒體講成亂，還沒有辦法澄清，現階段有小部分不服氣的人在做一些不重要、非主流的論點，等到國民黨5月或6月提名確定，大家再回頭來看這一段過程，就會發現國民黨真的沒有一團亂。

由於國民黨仍未確定會由誰出戰2024大選，沈富雄表示，侯友宜如果太早展露身手，會留給別人很多修理、攻擊的把柄，「這個年頭無效的把柄也是把柄」，就算是無效把柄，多少也會造成一些影響，而且國民黨現在仍是失敗主義蔓延的狀態，有人強調要有藍白合、郭董諒解、不能得罪柯P等等，但他希望國民黨的人不要忘記4個字，就是「莊敬自強」。

沈富雄說，侯友宜當了一輩子警察，警察展現個性的機會不大，侯長達40年都在那樣的環境中過日子，個性發揮多少會受到約束，侯現在就是小心過度。

沈富雄還提到，假如侯友宜真的出來參選2024總統大選，到時候有可能會由李四川接手新北市，因為李有經驗，對新北市也很熟，李去選新北市長，民進黨也無可奈何，「接班人要看侯友宜，如果非用自己的人不可，那就要有辦法讓他當選。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她
台灣「黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！　藏愛6線索曝光
球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出
茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」爭執內幕曝
明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他
女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

「新北市長接班人」是他！　沈富雄2原因預言

Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰

桃園神社「送神返日」被轟　桃市府回應了

習近平連任強調「堅定推進統一」　陸委會：台灣未來台灣人民決定

「曾2次請管中閔到院說明」　監察院：稱眼睛痛缺席隔天還跑選舉

換護照人潮塞爆　領務局今起啟用第二場所

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

豬肉價格創新高　鍾沛君批陳吉仲的保證是「反指標」

垃圾車音樂PK高虹安！醫敲碗高雄播《紅豆》　陳其邁5字回應笑翻

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

中華隊賽後「圓陣敬禮」　再度躍上國際球迷狂讚

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

「新北市長接班人」是他！　沈富雄2原因預言

Lenovo 推出全新桌上型工作站　再創效能與速度巔峰

桃園神社「送神返日」被轟　桃市府回應了

習近平連任強調「堅定推進統一」　陸委會：台灣未來台灣人民決定

「曾2次請管中閔到院說明」　監察院：稱眼睛痛缺席隔天還跑選舉

換護照人潮塞爆　領務局今起啟用第二場所

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

豬肉價格創新高　鍾沛君批陳吉仲的保證是「反指標」

垃圾車音樂PK高虹安！醫敲碗高雄播《紅豆》　陳其邁5字回應笑翻

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

健檢誤植染梅毒！卡日錯過期末考「死當4科」　政大僑生無奈發聲

3歲女童槍殺4歲姐姐！　爸媽「2致命疏忽」害女兒沒命

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

「台灣黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！藏愛6線索被挖…留言閃炸

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

台語戲拚了！《團圓》接檔劇飛泰國拍　新九點檔由韓瑜搭王識賢

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

股東集體開告！　矽谷銀行CEO、CFO被控詐欺

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

政治熱門新聞

邱太三：失聯上兵確認在大陸

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

沈富雄預言：李四川有望接班新北市長

桃園神社「送神返日」被轟　桃市府回應了

習近平連任稱「堅定推進統一」　陸委會回應

Lenovo 推出全新桌上型工作站

「曾2次請管中閔到院說明」　監察院：稱眼睛痛缺席隔天還跑選舉

滿志剛遭轟「囤蛋」！徐巧芯打臉了

換護照人潮塞爆　領務局今起啟用第二場所

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

誠品借屍還魂爭議　曾嫌租金貴撤出K區

駐巴西外館組長墜樓亡　外交部全力協助家屬

退役軍官揪團赴陸　馮世寬：我們情何以堪？

屏東縣長選舉無效訴訟　合議庭裁示驗12個票箱

更多熱門

相關新聞

受不了侯友宜「好好系列」回答　媒體人怒批：幕僚應建議不要受訪

受不了侯友宜「好好系列」回答　媒體人怒批：幕僚應建議不要受訪

新北市長侯友宜的專屬口號「侯侯做代誌」眾所皆知，但也有部分人士不滿侯友宜受訪時千篇一律的回答是在避重就輕，媒體人黃光芹13日就透過臉書批評，侯友宜的幕僚應該跟他建議，不要再接受訪問了！

朱立倫都做球了還是不願接？　侯友宜回應了

朱立倫都做球了還是不願接？　侯友宜回應了

黨內壓力盼5、6月表態戰2024？　侯友宜未否認

黨內壓力盼5、6月表態戰2024？　侯友宜未否認

柯文哲談藍白合「DNA差太多」　國民黨團這樣說

柯文哲談藍白合「DNA差太多」　國民黨團這樣說

朱立倫「做球」 侯友宜接不接？　藍委：要盡快討論了

朱立倫「做球」 侯友宜接不接？　藍委：要盡快討論了

關鍵字：

李四川侯友宜沈富雄

讀者迴響

熱門新聞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

牛仔褲、睡衣「穿多久洗一次」？美專家給答案了

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面