黨內壓力盼5、6月表態戰2024？　侯友宜未否認：要推長遠計畫

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較民進黨主席賴清德已定於一尊，新北市長侯友宜則遲未表態，引發藍營焦慮。近日傳出，原本侯打算到7、8月才會表態，但南投補選過後，黨內給壓力希望5、6月就表態。對此，侯友宜今（13）日出席市長行動治理座談會議，對此未予否認，稱「尊重外面有很多不同的聲音，最重要現在是新北市市長的角色」，尤其現在還有很多議題要靠大家幫忙，市府也要與中央並肩作戰，推動新北長遠計畫。

侯友宜今天出席市長行動治理座談會議，會前接受媒體連訪。針對南投補選過後，黨內給壓力希望5、6月就表態選總統，侯友宜表示，「我尊重外面有很多不同的聲音」，最重要現在是新北市市長的角色，每一個人把自己的角色扮演好。

侯友宜說，像他在市長的角色裡面，今天該做的就是就是行動治理的里座談會，當然新北市還有很多的大小建設的2030願景，這也是要靠大家一起幫忙，尤其他還有很多的議題上要跟中央一起並肩作戰，來推動新北市的長遠計畫。

至於里長聯誼會要連署拱侯選總統，侯友宜也說，自己是新北市的市長，現階段做該做的事，解決里長的心聲想要讓市民的市政建設快速能夠展開，這才是最重要的一件事，尤其新北市從小事到大事，都是要讓新北市城市快速的進步，所以他相信今天的座談會，里長一定會以他們所關心的里民的事情為主軸，這才是我們每一個人應有的態度。