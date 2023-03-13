受不了侯友宜「好好系列」回答　媒體人怒批：幕僚應建議不要受訪

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受不了侯友宜「好好系列」回答　黃光芹怒批：幕僚應建議不要再受訪

▲▼新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市長侯友宜的專屬口號「侯侯做代誌」眾所皆知，但也有部分人士不滿侯友宜受訪時千篇一律的回答是在避重就輕，媒體人黃光芹13日就透過臉書批評，侯友宜的幕僚應該跟他建議，不要再接受訪問了！

黃光芹表示，侯友宜現在的狀況，有點像只要媒體的麥克風一堵上去，侯友宜的嘴巴就開始哇啦、哇啦講，但台詞千篇一律，不是「每個人有每個人的角色」、「新北市長有新北市長的角色」，就是「好好系列」，包括：團結共好、新北共好、歲月靜好。

黃光芹提到，上禮拜，媒體記者問侯友宜，外界認為侯友宜的兩岸、外交論述空洞，而侯友宜的回答是「新北市有新北市的角色和定位。」她認為，這已經不只避重就輕、答非所問了，而是牛頭不對馬嘴，空洞的更加空洞了。她批評，如果侯友宜真的空心，不會論述，卻繼續讓缺陷外顯，不懂得藏拙，高度没有了、神秘感也不再，別說離總統大位愈來愈遠，新北市民也會懷疑，這個市長到底在幹什麼？

黃光芹大嘆，自己也本來不想要再發表意見，但中午做完直播回家，一屁股坐在沙發上，打開手機正準備追劇，又看到侯市長說「共融共好，是我們應有的態度！」讓她忍不住批評，「好的，『侯老師』的話，我們聽到了，而且每天都在聽，天天聽你講一樣的、一天講好幾次，真的快受不了了！」

黃光芹建議，聰明的幕僚應該把侯友宜拉住，不要再接受訪問了，以前侯友宜做市長的時候，也不是每天都回答媒體的問題，更何況侯友宜還想選總統，「再這麼搞下去，都想去舉報『噪音』！」此文一出也引來核能流言終結者創辦人黃士修留言，「侯友宜和蔡英文，是本質非常相似的人，『鐵腕空心』。」黃光芹則回應，「蔡英文還有換稿子，侯沒有！真是救命啊！」

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