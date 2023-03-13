「鬥牛士牛排」將回歸新竹巨城！網激動：我的童年回憶復活了

▲「鬥牛士牛排」將進駐新竹巨城。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

五、六、七年級生的童年大餐回歸！新竹巨城購物中心臉書粉絲頁日前PO出一則好消息，表示「鬥牛士經典牛排」將回歸進駐，讓不少人十分驚喜，直呼「超懷念」、「終於回來啦」，意外掀起討論。

「鬥牛士經典牛排」將在新竹巨城購物中心7樓正式回歸，網友們看了紛紛留言，「ya好懷念」、「懷念的鬥牛士」、「牛排回來了，感動」、「終於回來了」、「我小時候很喜歡耶」、「以前巨城看電影常吃的鬥牛士回來了」、「小時候要有特定假日才可以去中興百貨吃鬥牛士」、「天啊～鬥牛士牛排終於回歸了，我的青春」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬥牛士牛排主打各式排餐。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）

「鬥牛士經典牛排」1983年於士林夜市牛排攤起家，擁有近40年的歷史，提供各式排餐，附贈麵包、沙拉及自助吧無限暢飲，價格落在400元～800元不等，由於物美價廉、料好實在，深受許多人喜愛。目前僅有台北長安店、台南focus店２間店面，如今又要在新竹巨城開幕，不過開幕時間未定。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399