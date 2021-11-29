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巨城Big City周年慶12／2開跑　12天共120間快閃櫃登場

▲新竹巨城2021周年慶 。（圖／巨城提供）

▲新竹巨城去年周慶吸客人潮破百萬人次 。（圖／巨城提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

受到新竹當地居民歡迎的遠東巨城Big City，周年慶即將從12／2至12／13正式登場，推出單筆滿2,000元送150元起抵用券，今年適逢巨城10周年，也針對VIP推獨享滿額贈，消費滿12000元便可兌換，此外12天周慶期間也祭出多達120間快閃櫃與特賣，讓消費者可以買好買滿。

新竹總是流傳一句「我不在巨城，就是在往巨城的路上」，顯見巨城購物中心已成為在地民眾逛街、遛小孩的後花園，還有網友戲稱「巨城周慶就是新竹唯一周年慶了吧」，去年周慶共12天，就有破百萬人潮進店，業績達到26億元，今年適逢10周年，業績目標更是上看27億元，年增3.8％。

▲新竹巨城2021周年慶 。（圖／巨城提供）

12／2周慶開打推出1、2樓、B1單筆消費滿3,000元送250元抵用券；3、5樓單筆消費滿2,000元送150元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券。今年還新增VIP獨享滿額贈，12／2至12／5期間消費滿5萬元起，就回饋1,000元至6,000元不等抵用券；12／6至12／10期間消費滿1.2萬元，送300元抵用券；12／11至12／13期間消費滿5萬元起，即送1,000元至3,000元不等的抵用券。

▲新竹巨城2021周年慶 。（圖／巨城提供）

而今年更新增50萬元滿額贈，只要首日消費達此門檻，即送15,000元的抵用券，業者表示，去年10萬元與20萬元的滿額禮，均在周慶首日就被換光，可見新竹地區的消費力驚人，因應10周年慶，也推出多達10款卡友禮，消費滿1,288元起就可兌換，包括收納箱、雨傘、摺疊桌椅、悶燒罐等實用品項都有囊括。

▲新竹巨城2021周年慶 。（圖／巨城提供）

另外為讓來客能持續嚐鮮，今年周年慶12天期間也匯集120個快閃店與聯合特賣會，比去年109間更多，包括九份的世界拉花冠軍咖啡品牌「CHLIV Jiufen」、網紅知名的「果實俱樂部」水果蛋糕罐、宜蘭超人氣「Ca`bow Pastry」招牌檸檬塔、雲林「西螺麻糬大王創始店」等。而Stussy今年全台唯一6折快閃店，與千雙鞋款的「NIKE KICKS LOUNGE」主題快閃，還有「新世紀福音戰士」餐廳等都將上陣。

巨城Big City購物中心營運長游欣宜表示，今年6月至8月三級疫情期間來客減少，最慘的時候業績只剩下5成，但10月與11月因五倍券與來客回流，比去年同期成長25％，預計至11月底整年應可追上去年同期業績，12月適逢周年慶促銷，目標上看27億元，預計今年整體業績可達133億元。

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