新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

▲新竹巨城威秀影城有「摸腿之狼」出沒。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

「提醒各位女生去看電影請小心！」一名女子發文表示，她日前到新竹巨城威秀影城看電影時，突然覺得大腿癢癢的，起初還以為是蟑螂，結果低頭一看竟發現隔壁的男生用外套蓋住手臂，然後露出手指撫摸她的大腿，讓她當場嚇傻，事後男子逃離現場後還喬裝打扮，懷疑可能是慣犯。

一名女子在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，她8日晚上看電影時遭到隔壁陌生男子摸大腿，因男子蓋住手臂的外套是深色的，所以手的顏色非常明顯，讓她確信自己就是被男子性騷擾，隨後男子將外套放在位子上假裝去廁所後就沒再回來，而她也在電影結束後到附近派出所報案。

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▲女子到附近派出所報案。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

原PO透露，警方16日通知她有嫌疑人可以指認，她馬上就認出當天坐在隔壁的摸腿之狼，且根據監視器畫面，男子犯案後還喬裝打扮，帶上一副眼鏡，讓她懷疑這根本是意圖犯案，「中途離開還用小跑步的逃跑！我嚴重懷疑他可能是慣犯這麽專業。」呼籲各位女性，「去看電影請小心！」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「千萬不要輕易饒恕他」、「這種慣犯，希望大家不要姑息，勇敢報案。不要縱容讓後面有更多被害者」、「這到處都是監視器的年頭還有這種蠢蛋啊」、「求大頭照，公布出來，免得遇到」、「相信你的勇敢可以幫助到許多人！感謝認真辦案的警察」。

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