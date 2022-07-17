　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

▲新竹巨城威秀影城有「摸腿之狼」出沒。（圖／資料照）

▲新竹巨城威秀影城有「摸腿之狼」出沒。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

「提醒各位女生去看電影請小心！」一名女子發文表示，她日前到新竹巨城威秀影城看電影時，突然覺得大腿癢癢的，起初還以為是蟑螂，結果低頭一看竟發現隔壁的男生用外套蓋住手臂，然後露出手指撫摸她的大腿，讓她當場嚇傻，事後男子逃離現場後還喬裝打扮，懷疑可能是慣犯。

一名女子在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，她8日晚上看電影時遭到隔壁陌生男子摸大腿，因男子蓋住手臂的外套是深色的，所以手的顏色非常明顯，讓她確信自己就是被男子性騷擾，隨後男子將外套放在位子上假裝去廁所後就沒再回來，而她也在電影結束後到附近派出所報案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子到附近派出所報案。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

▲女子到附近派出所報案。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

原PO透露，警方16日通知她有嫌疑人可以指認，她馬上就認出當天坐在隔壁的摸腿之狼，且根據監視器畫面，男子犯案後還喬裝打扮，帶上一副眼鏡，讓她懷疑這根本是意圖犯案，「中途離開還用小跑步的逃跑！我嚴重懷疑他可能是慣犯這麽專業。」呼籲各位女性，「去看電影請小心！」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「千萬不要輕易饒恕他」、「這種慣犯，希望大家不要姑息，勇敢報案。不要縱容讓後面有更多被害者」、「這到處都是監視器的年頭還有這種蠢蛋啊」、「求大頭照，公布出來，免得遇到」、「相信你的勇敢可以幫助到許多人！感謝認真辦案的警察」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
新竹威秀色狼出沒！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞
哥吉拉之亂戰翻…熊仔出手寫歌詞！　網：金曲獎穩了
曾莞婷露骨床叫聲自嗨「好刺激」！　網大讚：零包袱
這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服
2男子夜釣見漂來充氣娃娃　撈上岸發現是「年輕女性」
精神科醫證實：一個人吃飯容易胖！「孤獨肥原因」曝光
買任二件折扣商品沒打折！店員一句話網傻眼：好像被騙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

披薩有香菜豬血糕不稀奇！繪本打造「披薩多重宇宙」還有樹屋、白宮

西南風沉降及散熱差　「台北市這區」連2天飆破38度

免揉麵團！用餃子皮做蔥油餅「4步驟超懶人」　口感一樣酥

妻私送哥吉拉鬧離婚　收藏達人曝「5大公仔隱藏價值」：都是寶啊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

隱居荒島29年被迫回歸文明　87歲爺再度返島「笑著圓夢」

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

披薩有香菜豬血糕不稀奇！繪本打造「披薩多重宇宙」還有樹屋、白宮

西南風沉降及散熱差　「台北市這區」連2天飆破38度

免揉麵團！用餃子皮做蔥油餅「4步驟超懶人」　口感一樣酥

妻私送哥吉拉鬧離婚　收藏達人曝「5大公仔隱藏價值」：都是寶啊

麟洋配新版貼圖上架　下週出戰台北賽盼和球迷一起捍衛主場

王勝偉單場5安有更在意的事　辛元旭猛打備戰下半季

中華男籃新世代拚出頭　帕克：能進亞洲盃4強

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

李振昌被抓投手犯規　助總：有一點奇怪

Honda日規ZR-V雙動力亮相！導入全數位儀表、排檔桿改採電子式

「跨性別女囚」讓2女獄友懷孕！被強制轉移男監　淚訴遭霸凌

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

疑與父母吵架　16歲長髮妹站2樓陽台想不開　警消緊急救命

富邦避免刷新隊史連敗　丘總：還是很多做不好

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

獨／水乾淨了！消失60年的日本禿頭鯊重現淡水

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網看溫度超心疼

冷氣縫隙掉出「超粗電線」　網細看嚇壞

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

更多熱門

相關新聞

電影院傳啾啾聲被公審　她淚帶兒出去

電影院傳啾啾聲被公審　她淚帶兒出去

台北天母一名女網友表示，她12日看電影時不斷聽到刺耳的「啾啾聲」，在其他民眾大聲指責的情況下，才知道是一名母親帶著有妥瑞氏症的孩子嘗試看電影。在眾人的指責中，這位母親最後只能無奈地離場，而小朋友也邊走邊道歉地說，「其實我很好的」。

待到最後「不是為了彩蛋」！電影迷曝3原因

待到最後「不是為了彩蛋」！電影迷曝3原因

大樓管理員趁機摸OL大腿　辯撿原子筆

大樓管理員趁機摸OL大腿　辯撿原子筆

OL捷運睡著遭男摸大腿　正義姐手機蒐證

OL捷運睡著遭男摸大腿　正義姐手機蒐證

明起北市看電影全面禁止飲食

明起北市看電影全面禁止飲食

關鍵字：

新竹巨城看電影摸大腿摸腿狼

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面