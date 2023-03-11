收受2600萬賄款！雲林縣議長涉貪獲交保　雲檢不服將提抗告





▲雲林縣議長沈宗隆涉貪獲交保，檢方在收到裁定書後將提抗告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳韻如／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，10日被雲林地院裁定以200萬元不等的金額交保候傳、限制出境。對此，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢察官就是認為沈宗隆等人涉嫌重大，且相關證據穩固才會聲押，因此在收到裁定書後，會立即提出抗告。

達德集團要在雲林縣內設立風機發電，但有地方人士及部分議員反對，加上向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時也不如預期順利，達德為了排除困難，尋求議長、議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

雲林地檢署接獲檢舉後，立即持搜索票至議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人的住處及服務處共計21個地點執行執行搜索，並約談沈宗隆等27人。檢方訊後認為，議長沈宗隆、議員王又民、達德能源潘姓執行長，以及兩名游姓議員助理、達德集團及其下一名包商共6人，因為涉案重大，向法院聲請羈押。

不過，雲林地院在召開羈押庭後，裁定達德能源潘姓執行長收押，沈宗隆等人節以200元不等的金額交保候傳、限制出境。

對此，朱啟仁表示，檢察官就是認為沈宗隆等人涉嫌重大，且相關證據穩固才會聲押，因此將在收到裁定書之後，立即提出抗告。