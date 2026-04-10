金正恩會見王毅：堅定支持中方在台灣問題立場

▲北韓最高領導人金正恩會見王毅。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

北韓勞動黨總書記金正恩於今（10）日在平壤會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅轉達了習近平總書記的親切問候，強調中朝應在變亂交織的國際形勢下加強溝通，維護共同利益。金正恩對此表示高度贊同，明確指出深化朝中關係是朝方的既定政策，並表達對中方在台灣問題立場的堅定支持。

大陸官媒《新華社》報導，當地時間2026年4月10日，北韓（陸稱朝鮮）勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩在平壤勞動黨中央總部會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。

王毅首先轉達習近平總書記對金正恩總書記的親切問候，熱烈祝賀朝黨九大和朝鮮第15屆最高人民會議勝利召開。

▲金正恩在平壤會見王毅。王毅指出，面對世界變局，中朝要加強溝通協調 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

王毅指出，去年9月金正恩成功訪華並出席抗戰勝利80週年活動，兩黨兩國最高領導人舉行歷史性會晤，為中朝關係提供戰略引領。中方願同朝方共同落實重要共識，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。面對變亂交織的國際形勢，中朝應在捍衛各自主權的同時，加強在重大國際和地區事務中的溝通協調。

金正恩請王毅轉達對習近平總書記的親切問候。他表示，對去年9月訪華情景記憶猶新，很高興看到重要共識正得到具體落實。

金正恩強調，當前國際形勢急劇動盪變化，不斷深化發展朝中關係符合兩國共同利益，是朝黨和政府的堅定意願和既定政策。朝方完全支持習近平提出的人類命運共同體理念與四大全球倡議，並堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場與一切努力。

訪問期間，王毅同朝鮮外相崔善姬舉行了深入會談，並特別赴江東郡中國人民志願軍烈士陵園祭掃，緬懷烈士功績。