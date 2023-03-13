誠品網路書店「高風險詐騙賣場」居冠　個資外洩達9個月、報案破900件

▲劉世芳去年舉行「誠品資安有漏洞，消費者權益誰來顧？」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

近年各大平台個資外洩事件頻傳，民進黨立委劉世芳曾於2022年1月6日舉行記者會踢爆，誠品網路書店高居2021年165反詐騙高風險賣場第一名，且該公司從未向警方報案，雖然在2021年4月曾委託外部資安廠商進行鑑識，仍無法查明外洩原因，導致個資持續外洩9個月始終未能止血；而詐騙集團假冒誠品進行解除分期付款的詐騙，民眾報案及諮詢件數也逾900件。

劉世芳曾於去年（2022年）1月舉行「誠品資安有漏洞，消費者權益誰來顧？」記者會，當時她提出，全國解除分期付款（ATM）的詐騙案件屢見不鮮，詐騙集團假冒書店及銀行客服，謊稱民眾訂單誤設為重複訂購或經銷商，要求民眾按照指示操作ATM，藉機詐財得逞，其中疑因誠品集團電商平台「誠品線上」會員個資外洩，詐騙集團假冒誠品進行解除分期付款詐騙，民眾報案及諮詢件數逾900件。

劉世芳當時質疑，2021年因個資外洩遭刑事警察局移送主管機關的電子商務業者共152次，其中經濟部主管電商95次中，誠品就佔了4次，但即便誠品高居去年全年度165反詐騙高風險賣場第一名，該公司卻從未向警方報案，且誠品雖在2021年4月委託外部資安廠商進行鑑識，仍無法查明外洩原因，導致相關個資持續外洩9個月始終未能止血。

劉世芳表示，誠品在短短9個月就被刑事警察局移送4次，經濟部商業司歷次處理卻始終停留在函請業者自行查明原因並提出改善措施的公文紙本往返上，每次移送就給予公司兩個月改善期，甚至在12月將該案結案，「公司的態度決定了如何治理資料，如果政府都未能重視，業者為何要投入心力與資本，最後損失的自然就只能是民眾權益！」

▲▼誠品生活捷運敦化店今開幕。（資料照／記者陳美伶攝）