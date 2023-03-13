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獨／搶不到這裡有！　這家肉羹店老闆霸氣送雞蛋

▲搶搭缺蛋熱潮，肉羹店祭出消費滿額送雞蛋。（圖／阿祥肉羹提供）

▲搶搭缺蛋熱潮，肉羹店祭出消費滿額送雞蛋。（圖／阿祥肉羹提供）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒，民眾瘋搶雞蛋，許多餐飲業者也因為缺蛋影響營運，但位於新北市汐止區的「阿祥肉羹」卻推出消費滿額就送雞蛋的促銷活動，只要滿300元就送3顆雞蛋，連外送也同步贈送。民眾聞訊大讚：「老闆實在霸氣」、「在家叫外送就有免費雞蛋送上門，老闆也太佛心」。

「阿祥肉羹」林老闆看準全台大缺蛋，許多民眾搶破頭買雞蛋，因而想出「吃肉羹，送雞蛋」的行銷手法。林老闆說，自己雖然也是缺蛋的受災戶，但店內用蛋量不大，於是一周前就跟廠商叫貨，昨天送來兩箱雞蛋，準備從今（13日）開始推出消費滿額送雞蛋活動。

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▲搶搭缺蛋熱潮，肉羹店祭出消費滿額送雞蛋。（圖／阿祥肉羹提供）

▲搶搭缺蛋熱潮，肉羹店祭出消費滿額送雞蛋。（圖／阿祥肉羹提供）

林老闆表示，即日起只要來店消費滿300元就送3顆雞蛋、400元送4顆、500元送5顆，以此類推，如果透過Foodpanda、Uber外送平台，也享有滿500元送4顆蛋、滿600元送5顆蛋，在家叫外送，就有生鮮雞蛋送上門，不用到外面排隊搶蛋。不過，因為雞蛋供應不穩，每天送蛋數量有限，送完為止。

林老闆說，每年這個時候，都差不多是麵店的淡季，為了刺激買氣，便搶搭最近這波缺蛋熱潮，希望藉由送蛋提高營業額。他說，開店六、七年，今年蛋荒特別嚴重，去年蛋價也貴，但至少還買得到，今年蛋價不但創新高，還買不到，真的是又缺又貴。

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