「限蛋令」也擋不住夜間排隊　業者嘆：沒蛋可賣「只好周休四日」

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒持續蔓延，全台上演搶蛋奇景。新北市鶯歌小鎮一間蛋行，每周一、三、五晚上8點進貨，不到6點就出現排隊人龍，業者只好發放號碼牌，每晚限額200名、每人限購1斤，但也感嘆，現在產地雞蛋大缺，現在只能「周休四日，而且不到一小時就賣光光。」

▲新北市鶯歌區一間蛋行，只要雞蛋進貨就湧現排隊人龍。（圖／讀者提供）

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位於新北市鶯歌區南昌街的雞蛋行，每周一、三、五晚上8點從產地進貨，許多聞風而來的民眾，不到6點就來排隊，儘管店家祭出「限蛋令」，每晚限額200人且每人限購1斤，依舊大排長龍，人龍從巷內綿延到大馬路上，還要出動警察維持秩序。

謝姓蛋商表示，以前一周工作七天，根本忙到沒辦法休假，現在產地雞蛋大缺，一周只有一、三、五有蛋可賣，而且每次進貨，店門口就湧現排隊人龍，經常一小時20箱雞蛋就賣光光，「不但周休四日，而且工作日的工時只有1小時就收工」，而消費者花了一、兩個小時排隊，只為了買10顆雞蛋，已經不是為了搶便宜雞蛋，而是真的不排隊就買不到蛋了。

謝姓蛋商指出，政府為美化物價，不願讓產地價正常調漲，造成產地價與市面流通價差異過大，蛋農的蛋雞死傷過重又沒新雞可養，就算有雞可再養，利潤太低、風險又高，當然也不肯輕易投入復養，即便是有些蛋農的雞沒死絕，還有蛋可賣，但也不肯讓通路商照公告的賠錢價去收，導致產銷制度互信崩壞，黑市價水漲船高，北部地區一蛋難求。