台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蛋價持續飆升，缺蛋議題在國內也不斷延燒。宅神朱學恒今曬出台灣白肉雞、雞蛋及虱目魚的歷年行情圖，而平均蛋價於去年（2022年）8月，以47元創下歷史新高，至今居高不下，他也不禁直言，只有數據不會騙人。

朱學恒今在臉書發文，直指「科學數據告訴你現在缺蛋，價格上揚，連白肉雞都跟著價格也上揚到歷史新高點。就只有綠營側翼還在那邊說不缺蛋，只是價格貴而已，經濟學的供需原理沒學過嗎？不是供給出問題，價格怎麼會暴增，你忽然之間自動願意買雞蛋花更多錢嗎？」

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同時，他也忍不住吐槽，「吉仲會背叛你，綠營會欺瞞你，只有數學不會。」

▲台灣台肉雞、雞蛋歷年行情圖。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

從歷年行情圖可見，台灣每月平均蛋價，從2006年的14.8元，一路起起伏伏，在2019年2月，因供給不足竄上40元，同年7月又跌至24.8元，供應也逐步恢復正常，然而到了2022年8月，因飼料成本增加、高溫氣候影響產量，蛋價再攀上更高峰47塊錢，接著今年2月來到46.1元，不過由於禽流感、低溫、汰換老雞與換羽問題，出現供給不足的情況。

對此，網友們紛紛回應，「連雜貨店都沒賣蛋了」、「什麼都漲了，而且是繼續漲，走一趟傳統市場就知道，不用爭」、「問題是不會數學啊」、「豬肉本周也開漲」、「民主價值也會年年漲價阿」。

另外，行政院長陳建仁昨日也指出，本周已擴大蛋價市場機制的查核，呼籲民眾不要囤積居奇，大家共體時艱，不要囤積，讓大家都買得到雞蛋。