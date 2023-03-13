相親到一半媒人慘死⋯「神秘體質」堪比東京死神　2度改編日劇

▲《浪花少年偵探團》曾被TBS改編日劇。（圖／TBS）



記者林育綾／綜合報導

日本作家東野圭吾寫下小說《浪花少年偵探團》熱賣突破60萬冊，故事也2度被改編成日劇，還曾經漫畫化，主角竹內忍是一名小學老師，卻也是史上最ㄎㄧㄤ的「自走型案件吸塵器」，神秘體質堪比「東京死神」名偵探柯南，像是她相親到一半，得知媒人竟然意外慘死。如今皇冠出版也將發行35周年版，預計4月上市。

東野圭吾擅長推理小說，作品也深入探討人心、社會議題，驚人的創作質量和多元風格，同時具有娛樂、思考、文學價值，使他成為日本推理小說界的超人氣天王。《浪花少年偵探團》當中的「阿忍老師」是他筆下唯一的女偵探。

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故事主角竹內忍25歲，單身，畢業於短期大學，擔任大路小學6年5班的導師；她從小的夢想就是當一名老師，剛來學校的時候，同事都稱呼她「小忍」，但不出一個星期就沒人這麼叫她了。因為她雖然有美麗的外表，言行舉止卻很狂放、粗線條，還擁有過人的精力，跑步飛快，因此常被她的學生們嘲笑嫁不出去。

雖然阿忍老師總是大剌剌的不拘小節，好奇心卻無人能敵，加上直覺敏銳、觀察細微，只要周遭發生了什麼詭異的事情，不管是否與她有關，都一定要插手管事，深入調查一番。

阿忍的「神秘體質」也堪比「自走型案件吸塵器」，像是堤防邊一輛棄置的小貨車裡，赫然發現一具男屍，沒想到他竟是班上學生的父親。而學校附近發生了房客死亡事件，沒想到屋主竟是以前畢業的學生。後來好不容易被人介紹相親，沒想到進行到一半，突然得知媒人意外慘死；就連舉辦聖誕派對，也能在蛋糕中發現一把沾血的刀子！

總是捲入刑案的她常說，「都是因為警察無能，才會發生這麼多事情！」故事除了有精彩刺激的推理，還有暖心療癒的情節，讓《浪花少年偵探團》曾經2度被改編成日劇，還曾經漫畫化；如今皇冠出版社也將發行35周年經典版，預計4月10日上市。

▲皇冠出版將發行東野圭吾小說《浪花少年偵探團》35周年經典版。（圖／皇冠出版）