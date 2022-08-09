東野圭吾哪本書最強？PTT一面倒點名「這1本」：看了鼻酸

▲網友好奇「東野圭吾最強小說是哪部？」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

以推理小說出名的東野圭吾，很多書都有被改編、翻拍成影視作品，獲得廣大知名度。日前有名網友分享，東野圭吾的《嫌疑犯X的獻身》非常好看，會得獎實至名歸，其他作品也相當優秀，這讓他十分好奇，假如只能選一部作品的話，「大部分人會選哪部？」對此，許多人狂點名。

有網友在PTT以「東野圭吾最強小說是哪部」為題問卦，覺得有得過獎的《嫌疑犯X的獻身》非常好看，不過《惡意》、《人魚沉睡之家》、《解憂雜貨店》，以及《白夜行》也是很優秀的作品，讓他相當好奇，如果只能選一部東野圭吾最強的作品，「大部分人會怎麼做選擇？」

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▲不少人點名《白夜行》。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友持不同意見回應，「《惡意》，人性探討永遠是最直擊靈魂」、「《嫌疑犯X的獻身》或《白夜行》」、「最推《解憂雜貨店》，每次看的感觸都不一樣」、「《嫌疑犯X的獻身》最經典」、「《加賀恭一郎系列》都不錯，新參者最推」、「《嫌疑犯X的獻身》我看100次」、「《加賀恭一郎系列》+1，因為寬叔演活了這個角色。」

其中，被點名最多次的則是《白夜行》，還有人分析優勢，「《惡意》這本書是看恨一個人可以恨到什麼地步；而《白夜行》則相反，是看愛一個人可以愛到什麼地步」、「《白夜行》這本跟《嫌疑犯X的獻身》很像，都是講述愛人愛到極致」、「《白夜行》和《嫌疑犯X的獻身》都讓人看了很鼻酸。」