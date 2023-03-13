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出書回顧「卡管案」被拱選總統　管中閔：不會再想別的職位

▲▼管中閔 《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》 新書發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔出席 《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》 新書發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大前校長管中閔與知名作家楊渡，合作撰寫《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》，記錄2018年掀起台灣高教史上空前風暴的台大校長遴選事件。今（13日）舉行新書發表記者會，前行政院長陳冲當場拱管中閔考慮角逐總統；管中閔回應說，台大校長已是他最期待最珍貴的職位，除了這個職位，不會再想別的。

今天新書發表會有許多政界、教育界人士出席，包括行政院前院長陳冲、江宜樺，台大前校長李嗣涔等人。管中閔也在記者會上感謝事件過程中，幫助過他的人，他笑說，自己的記憶很好，「幫助過我的人，我永遠都記得，同時搞我的人，我也不會忘記。」

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管中閔說，當年執政黨和政府盡全力，對他個人極盡羞辱和壓迫，這關係台灣大學自主、高教發展的歷史事件，但這兩年發現大家提起四年前的校長遴選事件時，相關細節已經逐漸淡忘，當年滔天巨浪影響台灣高教、甚至民主的事件，竟然有點船過水無痕的跡象，這荒謬絕倫的事件，四年前就在台灣發生，前事不忘後事之師，如果我們遺忘歷史，永遠無法從歷史學到教訓，因而出書記錄這段歷史。

陳冲致詞時指出，看完管中閔新書的感覺，只有「蓋布袋」這三個字可以形容，就好像一群人圍著管中閔一陣猛打，然後一哄而散，很感佩管中閔歷經這番經歷，卻還能心平氣和、理性交代始末，話鋒一轉，意有所指的說，今天民進黨總統初選起跑，「我倒覺得是管爺可以考慮考慮的事情」，經歷抹黑卻還能心理健康處理事情，這是擔任領導人很重要的條件。

李嗣涔說，四年前台大校長遴選事件對大學自主帶來很大衝擊，這段歷史一定要寫入台大校史、進入台大校史館，將來台大人一定要讀這段歷史，要知道學術自由是抗爭來的，不是政府給予的。

作者之一的楊渡說，當初管中閔找他代筆寫這本書，當下心想，管中閔的文筆比我好，何須我代筆，後來幾次深談，才知道整起事件真的太痛，連管中閔的太太也說，外界都以為管爺是男子漢的大男人，但在家裡卻是脆弱得像個孩子一樣。

《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》一書，楊渡訪談包含事件主角管中閔、台大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、曾參與的諸多老師與教職人員等，從報導者角度記錄這場遴選事件的始末；而管中閔也在卸任前，花了三個半月的時間，克服心理障礙，回顧遴選過程與當選後所經歷的各種攻擊抹黑，寫下18篇心情記錄，自述整起「拔管」過程。

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