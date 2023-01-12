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回憶卡管案！管中閔怒批當權者「以謊言摧毀學者人格與清白」

▲▼即將卸任台大校長的管中閔，被問到是否會選總統，以台語回「我沒那個屁股」。（圖／記者許敏溶攝）

▲管中閔卸任後砲火全開，批評卡管案是荒謬鬧劇，當權者以謊言摧毀學者人格與清白。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學前校長管中閔剛卸任，上周在交接典禮上曾提到「期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園」，今（12日）就在臉書回憶之前的「卡管案」，管中閔沒有校長包袱後火力全開，指在這場風暴（卡管）中，整個社會目睹政治力肆無忌憚，無所不用其極的介入大學自治，並批評當權者動員政治，媒體和網路的力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，也粗暴的干涉一所頂尖大學的校長遴選結果，寧可讓其陷入長期空轉而在所不惜，在號稱已經民主化的台灣，這場荒謬的鬧劇竟然堂皇的上演了一年之久，真是匪夷所思。

台大在上周六（7日）舉行第十三任校長交接典禮，由管中閔交接給新校長陳文章，管中閔在卸任致詞時提到，過去四年「我全心投入，竭盡心力」，並也期待法規與制度能真正落實大學自治，台大以及其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。

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儘管管中閔在上周卸任記者會上，強調卸任校長後將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來，但今天就在臉書PO文分享「心情記事」，回顧當年的卡管案，管中閔提及，因為創巨痛深，幾年來我始終不願回顧這段往事，在2021 年底我決意不再續任校長，開始慢慢卸下心中防禦盔甲，於是和楊渡（阿渡）商量，希望他能從報導者的角度，公正且完整的記錄這場遴選事件的始末。

▲▼台大舉行校長交接典禮，由管中閔交接給新校長陳文章。（圖／台大提供）

▲台大上周六舉行校長交接典禮，由管中閔（右）交接給新校長陳文章。（圖／台大提供）

管中閔在貼文中形容，卡管案是「我國高教史上空前的一場大風暴，幾乎摧毀了台灣起步未久的大學自治」、「過程驚濤駭浪，凶險異常」，他說自己身處風暴中心遭受各種力量夾擊、身心飽受摧殘，「最後雖然挺過這場風暴，但我不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。」

而文中也充分展露對執政者的不滿，指在這場風暴（卡管）中，整個社會目睹政治力肆無忌憚，無所不用其極的介入大學自治，並指當權者動員政治，媒體和網路的力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，也粗暴干涉頂大的校長遴選結果，寧可讓其（台大）陷入長期空轉而在所不惜，這場荒謬的鬧劇竟然堂皇的在台灣上演了一年之久，真是匪夷所思。

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