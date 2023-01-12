管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

▲台大前校長管中閔7日卸任，將校長一職交接給工學院院長陳文章。（圖／台大提供）

生活中心／綜合報導

有「管爺」之稱的管中閔已卸任台大校長一職，而他今（12日）在臉書分享「心情記事」，回顧當年的卡管案。他形容卡管案是「我國高教史上空前的一場大風暴，幾乎摧毀了台灣起步未久的大學自治」、「過程驚濤駭浪，凶險異常」，他說自己身處風暴中心遭受各種力量夾擊、身心飽受摧殘，「最後雖然挺過這場風暴，但我不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。」

管中閔臉書全文：

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2018 年臺大校長遴選事件是我國高教史上空前的一場大風暴，幾乎摧毀了臺灣起步未久的大學自治。事件持續一年，過程驚濤駭浪，凶險異常；我身處風暴中心，遭受各種力量夾擊，身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴，但我不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。

因為創巨痛深，幾年來我始終不願回顧這段往事。2021 年底我決意不再續任校長，也開始慢慢卸下心中的防禦盔甲，於是與楊渡先生（阿渡）商量，希望他能從報導者的角度，公正且完整的記錄這場遴選事件的始末。這個報導的目的不是為我個人立傳，而是為捍衛大學自治的歷史留下記錄。阿渡欣然答應，而且很快就開始進行訪談。與阿渡的每一次談話，每看一份剪報或網路資料，都觸及我未癒合（或許永遠不會癒合）的舊傷，使我情緒劇烈波動，甚至無法成眠。在此同時，阿渡也鼓勵我寫下當時的經歷與心情，作為報導的補充。

時間回到 2016 年底，臺大郭明良教授的研究團隊被舉發多篇論文造假，引起學界譁然；由於當時擔任校長的楊泮池是其中一些論文的合著者，因此也受到抨擊。當臺大對此事的調查結果公布後，原已通過校務會議續任投票的楊校長突然於 2017 年 3 月的校務會議上表示任期屆滿後不再續任，學校於是開始啟動新校長的遴選程序。我在推薦截止前數日才被說服參與遴選，不料卻因此走入一場巨大的風暴。

在遴選過程中，我從未被外界視為八位角逐者中的「熱門」人選。所以當遴選委員會於 2018 年 1 月 5 日宣布我當選為新任校長後，不僅我個人驚訝萬分，許多人也感到錯愕。經過幾天的沈寂，外界開始浮現一些對遴選過程的質疑；許多力量隨後分進合擊，媒體與網路出現了大量對遴選委員會和我個人的抹黑與攻擊。當政治力量開始介入，整個風暴於是成形。

即使遴選委員會幾次集會檢討各項爭議，並一再發佈聲明確認遴選過程並無疑義，但風暴未曾止歇，反而因各方推波助瀾更加擴大，也導致教育部部長潘文忠辭職。在接任部長的吳茂昆強勢主導下，教育部於 4 月 27 日駁回臺大的校長遴選結果，但吳茂昆則被媒體和立委揭發過去諸多違法行為，而在一個月後狼狽下臺。

由於遴選委員會始終堅持遴選過程合法，不接受教育部重啟遴選的要求，我也從未放棄當選資格，這場風暴於是成為僵局。不料執政黨在當年 11 月的地方選舉中大敗，僵局竟出現了戲劇性的變化。在事前毫無跡象之下，教育部部長葉俊榮突然翻轉立場，在 12 月 24 日宣布「勉予同意」臺大校長的聘任案，他本人則於次日辭職，成為第三位因此事件而去職的教育部部長。我於翌年 1 月 8 日正式就任臺大校長，也為歷時一年又兩天的風暴劃下句點。

在這場風暴中，整個社會目睹了政治力肆無忌憚，無所不用其極的介入大學自治。當權者動員政治，媒體和網路的力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，也粗暴的干涉一所頂尖大學的校長遴選結果，寧可讓其陷入長期空轉而在所不惜。在號稱已經民主化的臺灣，這場荒謬的鬧劇竟然堂皇的上演了一年之久，真是匪夷所思。

然而正義畢竟不死，公道自在人心。我看到許多人挺身而出，或發為媒體社論、投書與報導，或發為民意機關的質詢，幾所大學與大學協會也公開發出聲明，都為大學自治大聲疾呼。他們支持的當然不是我個人，而是大學自治這個信念；他們抨擊的也不只是少數的權力者，更是蠻橫而毫無節制的政治力。在街頭巷尾，以及各種網路社群媒體中，我還接收到無數的鼓勵與支持。這些文字與聲音給了我堅持下去的力量；經過這麼些年，我對這些力量仍然感念萬分。

這樣一場歷史事件應該被記錄下來。我當年自身的經歷與心情，也將成為這歷史事件另一面向的記載。