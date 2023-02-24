「千萬網紅」Drew Binsky偕新婚妻訪台　5天體驗「台灣新玩法」

▲Drew Binsky偕其新婚妻子Deanna Sallao 抵達桃園國際機場，左桃機督導陳家彥。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

美國知名千萬旅遊網紅 Drew Binsky 和其新婚妻子受觀光局邀請，近日來到台灣進行了一場為期5天台灣之旅，體驗台灣「新景點新玩法」，並將在社群媒體上分享他們創造的台灣故事旅程。

觀光局表示，這次旅行中，Drew和其新婚妻子將先體驗台灣的夜市文化，品嚐各式各樣的美食，並將前往屏的排灣族禮納里部落、舊筏灣部落和魯凱族阿禮部落深入體驗台灣原住民傳統文化，包括原住民的美食、生活方式、特色服裝文化、傳統建築等，並與耆老、專家訪談。

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Drew與其新婚妻子還將體驗觀光局推出的「新景點新玩法」結合台灣高鐵周遊券，輕鬆暢遊台灣南到北。停留台北期間還將體驗著名的北投溫泉區，享受舒適的溫泉浴，感受台灣的浪漫氛圍，預計將製作1部長達20分鐘的影片於Youtube及Facebook發布、1則Instagram Reel及1部短影音。

交通部觀光局局長張錫聰表示，走遍全球197個國家的Drew Binsky 偕新婚妻子的造訪，可將台灣的美麗風光和豐富多彩的文化與全球旅客分享，有助於在國際市場推廣台灣觀光。

張錫聰指出，Drew Binsky來台行程重點聚焦在台灣觀光特色原住民人文風情將可增添更多的觀光吸引力，希望透過 Drew的分享，藉由他的千萬粉絲的人氣，吸引更多的國際旅客到訪台灣，體驗台灣獨特的風情和魅力，也為台灣的觀光產業注入了新的活力和動力。