一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

一夜回冬，防11級強陣風！中央氣象局觀測，今天（13日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的9.3度。氣象局說，今日受到大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降。而台北氣象站周日高溫來到28.1度，預估今僅17度，降幅達11度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）



氣象局對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今天受冷氣團影響，各地溫度明顯下降，北台灣低溫在13到15度左右，其他地區落在15到18度，白天高溫方面，北部及宜花回升不明顯，一整天都在20度以下，尤其在桃園以北及宜蘭只有16、17度附近，感受偏冷；其他地方高溫都能回升到21到24度，白天舒適偏涼、早晚偏冷。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，天氣方面，各地雲量比周日多，東半部整天不定時有局部短暫雨，北部清晨仍有局部降雨的機會，但雨區會慢慢開始往南且往山區移動，白天後以西半部山區降雨為主，西半部平地則為多雲的天氣。

氣象局預報，周二清晨冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，預計台南以北及東北部低溫12到14度，其他地區15、16度，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升；中高層有水氣通過，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲量較多。

氣象局說，周三至周五輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，各地白天氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大，各地為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；周六、周日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。