　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

▲▼一圖看一周天氣先冷後回暖。（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

一夜回冬，防11級強陣風！中央氣象局觀測，今天（13日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的9.3度。氣象局說，今日受到大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降。而台北氣象站周日高溫來到28.1度，預估今僅17度，降幅達11度。

（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今天受冷氣團影響，各地溫度明顯下降，北台灣低溫在13到15度左右，其他地區落在15到18度，白天高溫方面，北部及宜花回升不明顯，一整天都在20度以下，尤其在桃園以北及宜蘭只有16、17度附近，感受偏冷；其他地方高溫都能回升到21到24度，白天舒適偏涼、早晚偏冷。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，天氣方面，各地雲量比周日多，東半部整天不定時有局部短暫雨，北部清晨仍有局部降雨的機會，但雨區會慢慢開始往南且往山區移動，白天後以西半部山區降雨為主，西半部平地則為多雲的天氣。

氣象局預報，周二清晨冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，預計台南以北及東北部低溫12到14度，其他地區15、16度，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升；中高層有水氣通過，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲量較多。

氣象局說，周三至周五輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，各地白天氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大，各地為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；周六、周日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

ET快訊
「林襄不來了」日網超崩潰　台灣變關鍵字點開全是她！網：心好痛
中華隊前進東京夢碎！台灣1人「確定晉級8強」　戲劇性經歷曝
快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」
一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風
快訊／回嗆美韓軍演！　北韓發射2枚戰略巡弋飛彈！
快訊／張育成凌晨感性「回禮」：我要回紅襪隊春訓報到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

快訊／05：19規模3.6地震！　最大震度2級

為何愛看棒球？鄉民點出「台灣人抱1心態」　盤點中華隊亮點

網傳化妝品可「消除妊娠紋」　食藥署：涉及醫療效能最重罰500萬

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

快訊／「人間國寶」排灣族口鼻笛大師許坤仲辭世！享壽89歲

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

最美金龍現身！高雄宗教十大景點萬興宮「五路財神殿」搶先曝光　

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

鳳梨被封「護國冥燈」！網跪求買古巴　春風近拍林襄遭女助理嗆：好噁心XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

久沒回老家竟滿滿都草！厚到捲一綑家人玩障礙跳

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

快訊／05：19規模3.6地震！　最大震度2級

為何愛看棒球？鄉民點出「台灣人抱1心態」　盤點中華隊亮點

網傳化妝品可「消除妊娠紋」　食藥署：涉及醫療效能最重罰500萬

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

快訊／「人間國寶」排灣族口鼻笛大師許坤仲辭世！享壽89歲

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

最美金龍現身！高雄宗教十大景點萬興宮「五路財神殿」搶先曝光　

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

林心如突辭演…張鈞甯救火頂替「接公視新劇」　回頭接台劇揭背後原因

10年前慘案！退伍特種兵賣淫被硬上　他遭報復全裸亡

「台灣」有望出現！英國今提外交新方針　應對中國挑戰

「林襄不來了」日網超崩潰！　台灣變關鍵字「點開全是她」…網：心好痛

二膽上兵已發離營通報　3月15日未歸將遭通緝

阿聯酋航空貨運副總裁估全球經濟9月好轉　客運8月換A380飛台北

「郭柯配」機率曝　柯文哲開出願當副手3條件

賴清德明登記初選！　英系爆未受邀餐敘：別無形中加大不合傳言

習家班「對台」成員就位　三朝國師王滬寧親自設計「對台論述」

黃志芳是最活潑的貿協董事長　「角色扮演」樣樣到位

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

百年大旱恐重演　「全台一波明顯春雨」時間曝

中華隊誰的表現「讓人驚喜？」　球迷讚2人

球迷氣瘋　悍創Google評價剩1顆星

《黑暗榮耀》5角色名超難　劇迷：唸錯2季

快訊／05：19規模3.6地震！　最大震度2級

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

史書華13萬粉專剛下架　2分靈體也遭紅標

為何愛看棒球？鄉民：台灣人抱1心態

午後轉雨！11級強風要來了　最冷10℃↓時間曝

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

中華隊1球員顏值無死角！鄉民認證PR值99

發燒前10一排WBC　1YTR「擠進3片」網驚呆

更多熱門

相關新聞

快訊／05：19規模3.6地震！　最大震度2級

快訊／05：19規模3.6地震！　最大震度2級

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風

冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風

沙塵隨北風吹來！一圖看雲線　鄭明典示警：未來幾天落塵量恐增

沙塵隨北風吹來！一圖看雲線　鄭明典示警：未來幾天落塵量恐增

下午好天氣沒了！有感降溫暴跌探9度　周二回暖「下波變天時間曝」

下午好天氣沒了！有感降溫暴跌探9度　周二回暖「下波變天時間曝」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

快訊／張育成凌晨感性發文

義大利、古巴晉級　台灣資格賽打起？

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

消防員上班結果自家失火　妻兒4人喪命

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

古巴投手抹油？褲子很髒「抹很兇」

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面