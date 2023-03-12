冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風

▲冷氣團來襲，今晚起跳水式降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今(3/12)晚夜襲，溫度一路驟跌，明(3/13)晚到週二(3/14)清晨最冷，低溫下探10度，氣象局也發布陸上強風特報，今晚到明晚間14縣市嚴防9到11級強陣風。

氣象局針對14縣市發布陸上強風特報，受東北風增強，今(3/12)晚起到明天(3/13)晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門、馬祖等14縣市將有９至１１級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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氣象局預報員趙竑表示，今天(3/12)晚上開始，大陸冷氣團南下，將影響周二(3/14)清晨，周二之前偏冷、偏涼，北部、東北部降雨機率高，明天(3/13)清晨到白天東半部、西半部山區，以局部短暫雨為主，平地大致多雲天氣，雖西部山區有降雨，但好發位置比較局部且較小，對南部水情幫助不大，南部如果要補水預期得等到5月梅雨季。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

冷氣團預計周二(3/14)白天開始減弱，趙竑表示，周三(3/15)到周五(3/17)雖天氣晴朗穩定，但受輻射冷卻影響，日夜溫差大，東半部則有零星飄雨。

趙竑指出，下個周六、周日(3/18~3/19)又有一波涼空氣下來，強度預期沒有這波大陸冷氣團這麼強，北部、東半部轉有雨天氣，其他各地多雲為主。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑表示，今晚開始溫度一路下滑，明天(3/13)清晨北台灣溫度約13到15度，其他地區15到18度；明天白天高溫，北部、宜蘭、花蓮回升不明顯，溫度20度以下，桃園以北、宜蘭高溫 16到17度，其他地區明天回升20度以上。

趙竑表示，周一(3/13)晚上到周二(3/14)清晨冷空氣最冷，台南以北到宜蘭12度到14度，其他15到16度，空曠或山區會降更多約10度，高山降雪機率低，若有降雪可能較局部範圍小。