黑幫高調辦春酒連鎖反應　苗栗警威力掃蕩3天逮67人

▲苗栗縣警察局3月9、10、11日威力掃蕩專案，動員231人次臨檢110處場所，查獲各類犯罪48件、56人。（圖／苗栗縣警局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

竹聯幫明仁會春酒盛大場面，引發社會不良觀感，苗栗縣警察局3月9日起連續3天實施威力掃蕩專案，動員警力231人次，臨檢110處場所。查獲各類犯罪48件56人、通緝犯11人，展現打擊犯罪掃蕩黑道幫派的決心。

本次專案行動苗栗縣警局3月9日、10日、11日共動員警力231人次，並要求各分局長親自督辦，計查獲通緝犯11人、販賣毒品1件1人、持有吸食毒品案7件7人、詐欺9件13人、公共危險9件10人及傷害等各類犯罪22件25人，查扣安非他命32.21公克、吸食器1組與查獲模擬槍1枝。

苗栗縣警局掃黑專責隊與竹南分局掃黑專責小隊，於去年7月即將竹聯幫明仁會成員康姓男子為首之不法成員進行蒐報，掌握犯罪事證，於今年2月22日檢肅康姓主嫌及成員共11人拘提到案，並起獲鋁棒等犯案工具1批，於本月9日再鎖定、逮捕程姓幫派分子教唆手下小弟謝男，擔任車手在竹南鎮超商ATM提領共13次，金額逾50萬元，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局表示，絕不容許黑道幫派藉由餐宴等公開活動，彼此串聯壯大幫派聲勢，將持續針對黑道幫派經營、圍事之行業場所實施強力掃蕩不間斷，並結合苗栗縣政府實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，以展現警方打擊暴力犯罪掃蕩黑道幫派之決心。

▲▼苗栗縣警局動員大批警力加強轄內重點場所臨檢，打擊不法。（圖／苗栗縣警局提供）





▲苗栗警方起出幫派份子持有棍棒等物。（圖／苗栗縣警局提供）