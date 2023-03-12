OL租屋處就寢門自開「一張臉猛瞪」！徹夜難眠警逮噁爛男

記者張君豪／台北報導

一名29歲擔任電話客服OL在台北市中華路二段某公寓分租套房居住，在去年10月20日晚間她準備熄燈就寢前，居然聽到租屋處房門門鎖被轉動的聲音，她驚醒轉頭一看，發現房門被一陌生人打開，她與黑暗中一名陌生男子四眼相望，OL當場嚇得花容失色大喊求救，該名「露臉男」也倉皇逃逸消失在黑暗之中，女被害人自此徹夜失眠，且擔心遭歹徒盯上，事後向轄區中正二分局南海路派出所報案。

▲謝男闖香閨窺視OL造成對方身心受創，警方火速將他函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

疑似遭尾隨偷窺香閨的OL事後向友人訴苦，經友人勸說下不再隱忍出面報案，轄區中正二警方獲報後，循線展開追查，經警方調閱案發地點前後周遭監視器，鎖定露臉怪客犯案前後騎車來去影像，警方鎖定車號尋車追人，在10月底前將涉嫌侵入住居罪嫌的謝男傳喚到案。

現職廚師的謝男（42歲、經查無前科）到案後，否認闖入香閨偷窺妙齡女子，辯稱是到附近商店購物走錯地方才產生誤會，但警方清查發現犯案地點附近只有藥房和當鋪，民眾要去店家購物不可能闖入有磁扣、門鎖等門禁的公寓出租套房，認定謝嫌說詞避重就輕，警詢後依觸犯侵入住居罪嫌函送台北地檢署偵辦。

北市中正二警方藉此案例呼籲，民眾可加裝生物辨識的門鎖系統，或在房門內外、樓梯間等處加裝監視器，並隨時緊閉門窗，以防宵小有機可乘、保障自身住的安全。

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