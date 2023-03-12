台南虐殺幼小浪浪哀嚎抽搐慘死　兇嫌傳喚到案依法嚴辦

記者林悅／台南報導

台南大小事臉書社群有網友PO出一段影片，片中一名中年男子持鐵條，追打一隻小流浪犬，侵入他人住處痛毆幼狗，原本活潑可愛的幼狗，打到原地抽搐不幸當場慘死。影片一出讓網友看了炸鍋，強烈要求嚴懲兇嫌，還小狗一個公道，台南市動保處會同玉井分局傳喚涉嫌人楊姓男子到案，依違反動保法函送台南地檢署偵辦。

▲台南50歲楊姓男子持鐵條活活打死小浪浪。（圖／翻攝自台南大小事臉書，下同）

台南市市玉井區11日下午發生民眾闖入私宅內打死幼小流浪犬案，台南市動保處於11日深夜11時46分獲悉臉書「台南大小事」有虐狗案，因地址不明且無通報人聯絡資訊僅有錄影畫面，在第一時間派員請警方協助，動保處於12日派遣動物保護檢查員會同，由警方聯繫留言者及涉案者，並由警方完成製作筆錄，犬隻屍體由動保處帶回。動保處指出，由於本案已造成受害犬隻死亡，涉及刑事責任，將由警方統一蒐集證據後移送台南地檢署偵辦。

台南市動保處表示，目前本案就現有證據來看，涉案者違反動物保護法第6條規定，將依違反動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金。因本案涉及刑事責任，將移送台南地檢署偵辦。

市府表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，市府對於民眾故意傷害攻擊毛小孩致死的違法行為，除指示依法嚴辦外，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物的行為，民眾如果發現有人虐待、傷害動物請立即向動保處或警方通知來即刻處理，避免類似案件再發生，不要再讓毛小孩遭受傷害。

台南市動保處呼籲，動物保護法第6條已明文規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，故民眾千萬不可虐待、傷害甚至殺害動物，以免觸法。

台南市警玉井分局指出，有關本轄玉井所受理虐狗案，玉井分局已啟動調查程序，並於12日上午9時許通知涉嫌人50歲楊姓男子到案說明，據了解楊姓男子不滿流浪狗太吵，干擾到他的生活才行兇，全案完成偵訊程序後，依違反動保法函送台地檢署偵辦。