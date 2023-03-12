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嘉義中埔「淺山埔」小旅行　大啖農家餐體驗農村美

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣推踩點式旅程，新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉緊鄰市區及阿里山公路口，位居來往重要樞紐，地處北回歸線以南，由台三線貫穿中央、銜接著嘉南平原，形成丘陵與平原各半的淺山地形，造就豐富的農業物產及可親性高的生態旅遊環境，縣府綜合規劃處及中埔鄉公所運用先天優勢，聯手打造「村遊·淺山埔」新型態旅遊指南，翻轉過往踩點旅遊推出四條特色路線暢遊中埔，縣長翁章梁說除了遊程，未來還可以發展多元套票，滿足遊客各種需求。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新型態旅遊「村遊·淺山埔」規劃農村風味餐 。（圖／記者翁伊森攝）

12日上午在中埔穀倉園區舉行宣傳記者會，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、郭凱迪處長、社區規劃師許芳瑜等人共同發布遊程，品嘗中埔在地食材料理，首波推出四條特色路線包括探訪往昔的紙寮文化與檳榔綠金產業的「埔式時光旅」；在中埔淺山懷抱裡品嚐親手料理在地食材與親子共學奇妙的「親子野fun學」；體驗別於都市農忙，挽起袖子跟著農民一起親自動手的「農村實習日」；還有深入讓心靈解放，由淺山的風、林、花、鳥、草開啟感官體驗的「療癒淺山埔」，可依據不同喜好挑選遊程。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣長翁章梁分享農委會時期助農經驗 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，中埔鄉是很靠近市區的淺山，也有高速公路交通很方便，可及性很高，因此發展出很多農作物的業者，原本觀光體質就不錯，社區與業者經公部門整合開發地方創生，讓這些能量以小旅行的形式推廣給大眾，遊客不必再傷腦筋行程安排，因為玩法、路線都已包裝好就等民眾親身體驗。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁也提出未來可以再發展套票，旅遊的終點就規劃在當地物產館，吃吃喝喝刺激消費，謝謝所有合作的業者將個人暫時放掉小利益，共同朝觀光大利益看齊，盼越來越多年輕人回嘉經營，注入鄉鎮新活力。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

綜規處首度投入資源培力地方商家與社區，經數月田調考察、業師工作坊、專家現地指導、模擬嚐鮮團等階段性進展，今年初才順利完成規劃，綜規處長郭凱迪表示，「村遊」意指走入山村小徑，捨棄團客打卡式的走馬看花，構成新旅遊型態，而「淺山埔」則是放大地理特殊性所打造的中埔旅遊品牌，盼透過強化在地人文、宣導生態保育以及促進地方旅遊，為台灣建立一種永續旅遊的新模範。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

綜規處執行社區型地方創生輔導計畫，搭上近期國內旅遊風氣及地方文化體驗推出「村遊·淺山埔」概念，除了與在地商家連結，更進一步整合中埔在地社區的文化與生態資源，讓中埔休閒觀光產業順利推上旅遊市場。

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣推踩點式旅程「村遊·淺山埔」導入遊程及在地美食 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 翻轉踩點式旅程 新型態旅遊「村遊·淺山埔」正式推出 。（圖／記者翁伊森攝）

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