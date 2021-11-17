嘉義縣「一站式便民服務網」線上申請超方便　民眾免去舟車勞頓

▲▼嘉義縣政府打造全國最大MyData應用網站「嘉義縣一站式便民服務網」，整合縣府局處與鄉鎮市公所社會福利、照顧養護、生活扶助等身心障礙線上申辦項目，民眾免出門用手機就能申請。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府綜合規劃處去年起與國家發展委員會合作，打造全國最大MyData應用網站「嘉義縣一站式便民服務網」，整合縣府局處與鄉鎮市公所提供社會福利、照顧養護、生活扶助等12類、64項線上申辦服務，提供服務項目領先全國，為全國各縣市最多。

為推廣一站式便民服務網，綜規處和社會局、梅山鄉公所、嘉義縣身心障礙聯合會17日於梅山鄉公所舉行記者會，由身障朋友分享經驗，以申請「身心障礙者專用停車位識別證」為例，透過一站式便民服務網不必出門可迅速完成，相當便利。

郭凱迪指出，民眾經常在申辦政府業務時，需要親自到各機關申請，但縣府位於太保市與梅山鄉相對距離遙遠，民眾舟車勞頓相當不便，因此嘉義縣一站式便民服務網系統上線後，在縣長、鄉長及社會局同仁努力下，身心障礙者項目目前開辦服務內容為全國各縣市最多！



郭凱迪說，對行動不便的身障朋友來說，這項服務可以不用出門，在家輕鬆完成，是個便利的新的措施，希望大家多使用！未來也會跟各公所、各政府部門推出更多線上服務，讓嘉義縣MyData一站式便民服務網能在各縣市中持續領先，保持第一。

「這是縣政府的德政！」梅山鄉長林俊謀讚譽，過去民眾前來公所辦理業務相當不方便，尤其住在山區長輩若來辦理業務，有時資料帶不齊全無法一次完成申辦，還得跑好多趟；未來使用網路申辦將方便許多，公所在接到網路申辦案子後，將以最快速度辦理配合縣府，鼓勵鄉親多加利用！

社會局簡任秘書蔡淑真分享，後疫情時代為人與ai的世界，未來將以網路代替馬路，嘉義縣在縣長翁章梁領導下，領先全國開發一站式服務，未來民眾在線上申請後，鄉公所端馬上能看到申請案件，便能立即傳送至社會局核定，民眾不用舟車勞頓，另外在外縣市工作的子女也能透過線上申請，協助家中長輩申請相關文件，不再受距離影響。



綜規處連續3年獲得國發會MyData計畫最高額度補助，建置一站式便民服務網，目前開辦項目領先各縣市政府，身心障礙相關線上服務也是全國最多，更在網站設置「身心障礙專區」，嘉義縣身心障礙團體如有使用需求，綜規處將前往說明、提供諮詢，歡迎多加運用，嘉義縣MyData一站式便民服務網https://eservice.cyhg.gov.tw/ 。