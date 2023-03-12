熊貓外送員趕送餐！昏黃小路「撞飛老翁」車頭毀損　妻一旁嚇傻

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨晚間發生一起外送員撞飛行人事故。一對夫妻在路上散步，被趕著送餐的陳姓外送員從後方騎機車追撞，老翁當場被撞飛，頭部撞擊地面，跌坐在地上站不起來，被趕來的醫護人員送往醫院治療。警方也到場處理，初步排除陳男酒後肇事，詳細肇事原因由金城分局釐清中。

▲金門昨(11)晚間發生一起外送員撞飛行人的車禍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣金寧鄉金山路上后垵路段昨(11)日晚間19時許，一位陳姓熊貓外送員因為趕著幫客戶送餐，騎乘普重機車由金山路往金城方向行駛，於上后垵路段撞上前方一對散步的夫妻，事故造成機車車頭損壞，陳姓駕駛及行人手腳擦傷，而婦人嚇到說不出話來，老翁則被撞飛因頭部有撞擊路面，送往金門醫院進一步治療。警方現場實施酒測，排除普重機車酒後駕車，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第94條第3項，汽機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。呼籲駕駛人，深夜及清晨時車流量少且視線差，用路人較易鬆懈，夜間行車多注意，行駛於道路應遵守速限並且開啟大燈減速慢行，以避免事故發生。行人則建議「面對來車靠邊」行走，在碰上危險時較能及時閃避，並可著亮色衣物或配戴發光警示物品，提高能見度，減少危險。