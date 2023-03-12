台74小黃超車失控撞特斯拉！釀3車連環撞　3女乘客受傷

記者白珈陽／台中報導

台74線快速道路11日深夜發生追撞事故，一輛計程車行經市政匝道附近，突然車輛失控，追撞前方特斯拉，隨後特斯拉也碰撞外車道一輛灰色轎車，造成3車受損、3名女乘客受傷，幸無生命危險。計程車駕駛辯稱，為了閃前方煞車，操作方向盤時導致車輛失控才釀禍，詳細車禍情形，由警方進一步釐清。

▲灰色轎車遭波及毀損嚴重。（圖／民眾提供）

警方調查，楊姓男子（60歲）11日晚間11時54分，駕駛計程車沿台74線中內車道往市政匝道方向行駛，追撞由楊姓男子（59歲）駕駛的特斯拉，特斯拉再碰撞尤姓男子（38歲）駕駛的灰色轎車。

特斯拉行車紀錄器顯示，特斯拉行駛於中線車道，後方一輛計程車疑欲從內車道超車，卻突然向右偏移，直接撞上特斯拉，造成特斯拉失控滑向外車道，接著特斯拉再撞上外車道的車輛，形成3車連環撞。

▲▼計程車疑欲從內車道超車，失控撞上特斯拉。（圖／民眾提供）

警方表示，特斯拉有1名黃姓女乘客，灰色轎車有2名方姓、阮姓女乘客，車禍造成3女輕微擦傷，3名駕駛則無傷；計程車車頭碰損，特斯拉右側車身因碰撞護欄毀損，灰車左車門凹陷、車頭嚴重毀損。

▲▼特斯拉右側車身凹陷，計程車車頭碰損。（圖／民眾提供）

警方對3名駕駛進行酒測，無酒精反應，肇事的計程車駕駛楊男辯稱，因見到前方特斯拉煞車，先向左閃避再將方向盤拉回時，造成車輛失控。警方初判肇因，計程車未保持安全距離，特斯拉、灰車未發現肇事因素，詳細情形將由交通大隊進一步釐清。