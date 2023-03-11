驚悚車禍！小貨車超速翻覆「木材高速射出」　母載3歲娃嚇傻

▲▼小貨車失控翻覆撞上機車，後車斗木材散落滿地。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區發生一起驚悚車禍，黃姓男子駕駛承載木材的小貨車行經潭興路二段，疑因車速過快，過彎時車輛失控翻覆，撞上停等紅燈的2部機車，車上所載的木材則是「高速射出」，其中1部為1名年輕媽媽載著3歲幼子，3名騎士、乘客當場倒地，所幸僅造成手腳擦挫傷，沒有生命危險。警方獲報到場，黃男無酒駕行為，辯稱煞車失靈釀禍，詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。

警方調查，黃姓男子（28歲）8日下午4時許，駕駛小貨車沿潭興路二段行駛，右轉進福潭路時，因車輛傾斜導致翻車，碰撞前方停等紅燈的蔡姓（31歲）、黃姓（51歲）女騎士，其中蔡女還載著3歲幼兒。

監視器畫面顯示，小貨車後車斗載滿木材，過彎時疑車速過快，整輛車向左傾斜，隨後側翻在地，撞向前方停等紅燈的3部機車，其中1名騎士迅速駛離險遭波及，但另外2部機車因為來不及閃，遭到小貨車及木材直接撞，畫面十分驚險。

▲▼小貨車翻覆撞上停等紅燈的3名騎士，其中1人幸運未遭撞快速駛離。（圖／民眾提供）

警方獲報到場，3方駕駛經測均無酒精反應，車禍造成2名女騎士及3歲幼童手腳擦挫傷，傷勢無大礙，小貨車前車頭及左後側車身受損，2部機車受損。黃男向警方辯稱，他是因煞車失靈導致車輛翻覆，詳細肇因警方將進一步釐清。

警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。

▲車禍造成小貨車前車頭及左後側車身受損，2輛機車受損。（圖／民眾提供）