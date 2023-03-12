高雄警日夜大規模臨檢　婚宴業者忍痛放棄「黑幫百桌春酒」訂單

▲警方日夜大動作臨檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日幫派份子高調舉辦春酒，引發民眾議論，為遏止囂張行徑，高雄市警方近日強勢臨檢幫派經營圍事或依附營生場所，也私下「籲請」大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，落實自主管理，在「軟硬兼施」的策略下，鼓山區一家業者就「忍痛」放棄某社團的春酒訂單，希望讓讓民眾安心有感。

▲警方日夜大動作臨檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局表示，連日針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩，執行行政查察、偵蒐不法。

▲警方日夜大動作臨檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，也會在大型宴會場所周邊設置路檢點，過濾來往人車、抄登備查，以實際行動來遏止幫派份子聚合、炫耀的機會，期盼與轄內大型餐廳或可能為幫派分子春酒、尾牙、慶生飲宴場所業者共同承擔社會責任，配合政府淨化治安的決心，以符合國人期盼。

▲警方日夜大動作臨檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，4月初原本某社團也預定在鼓山區農16的一家大型婚宴場所辦百桌春酒，鼓山分局得知情資後，也積極與業者「良好溝通」，後來該社團也取消訂單，避免在風頭上被盯上。

鼓山分局長陳奕良表示，公權力不容挑釁，對於引發社會治安不良觀感的乖張行徑，警方執法絕不手軟，絕對採取強力作為加以遏止，展現政府有能力、有決心維護治安。警方也堅持與優質的商家站在同一陣線，讓民眾到店消費不需擔心受怕。