應援驚呆老外　台人笑曝「1支神器100元」才巔峰：整晚都幻聽

▲洲際湧入萬名台灣球迷，打氣聲蓋過整座賽場。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

WBC賽事於洲際開打，湧入萬名球迷擠滿球場，展開「台式應援」，從啦啦隊「經典女孩」、應援團團長「搖滾式應援」，直到台灣球迷的熱情，都成為受國際討論的場邊焦點。媒體人朱凱翔見狀，就不禁直呼，「欸不是！你們還沒見識過早年可以帶汽笛喇叭進場，一支100元，一場噴光一罐的年代耶！」引發話題。

朱凱翔11日在臉書粉專「不演了新聞台」發文，看到WBC讓老外對台式應援嘖嘖稱奇，讓他忍不住想起某個更瘋狂的時期，「欸不是！你們還沒見識過早年可以帶汽笛喇叭進場，一支100元，一場噴光一罐的年代耶！」

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話題引發共鳴，「真的，整場看完， 耳朵快受不了了」、「一場？三局就噴光了啦，一場帶一手差不多」、「看完球賽躺在床上，整晚都還有幻聽現象」、「看一場比賽出來都耳鳴XD」、「哈哈哈！連我這一日球迷都對汽笛留有印象，一直叭叭叭實在是太深刻了」、「龍象大戰必用，隔著螢幕看轉播，都替現場球迷的耳朵感到擔心」、「住在市立棒球場旁邊，早年每天晚上汽笛在那邊叭得好歡樂。」

還有資深球迷透露，「更早期，沙子寶特瓶敲得震天啊」、「他們一定沒看過當年江大帥打著赤膊，帶領象迷按汽笛喇叭的盛況！」「還有江大帥帶關刀進場喊『挫起來！挫起來！』」「一場一瓶？你隨便說說吧？我賽前介紹球員就一瓶了！」「後來改帶自己改造的電瓶式喇叭！這樣就比較省錢！」

也有人笑呼，「以前有汽笛喇叭但沒峮峮！所以我還是比較喜歡有短裙的棒球年代」、「比起汽笛，我比較喜歡昨晚的樂團應援還有啦啦隊。」