台式應援「喊得贏美國主場」？MLB球迷突道歉　曝1差別全讚爆

▲洲際棒球場湧入超過兩萬名球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

經典賽透過國際轉播，讓全世界看到中華隊，以及2萬名團結的地主球迷，對台式應援嘖嘖稱奇。有網友就好奇，他看了一下場邊狀況，覺得多明尼加跟委內瑞拉聽起來更吵、更嗨，台灣根本只是多了樂隊而已，如果要比的話，比不贏美國主場觀眾，台灣球場氣氛是不是自己人「在吹而已」？引發議論。

這位網友在PTT的棒球板（Baseball）發文，「美國主場觀眾明明比洲際更大聲吧？」看大家一直吹台灣球迷看球氣氛好、加油聲最大最吵、對手聽過都會怕。但他認為，多明尼加跟委內瑞拉的球迷反而更吵更嗨，「到時美國開打，一定比明星賽更嗨更大聲」，質疑台灣球場氣氛，「只是多了樂隊而已，台灣球場氣氛484台媒跟球迷在吹而已啊？」

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▲原PO認為台灣球場「只是多了樂隊而已」。（圖／記者許靖騏攝）

貼文秒引來噓聲，「美國跟菜市場的吵鬧聲一模一樣」、「那個是沒有秩序的亂吼、氣氛雜亂，現場經驗」、「去看本次來台大聯盟轉播員的推特，他說台灣這種氣氛從未見過」、「美媒也在吹，你說呢」、「台灣有音樂，他們是一群大媽在聊天」、「這次分明都是外面傳回來，你今天剛到地球膩？」

不過，有球迷就點出台式應援恐怖之處，「全場一致的聲音會很可怕，在季後賽就見識到了」、「單純人聲，跟有樂器啦啦棒加統一帶動口號有差的」、「台灣的是有震撼力，但不會是吵得難受的那種」、「2萬人一起同心加油真的很震撼」、「一致的口號比較可怕」、「記得第一次看球坐大鼓附近，回家睡覺整晚都還聽到大鼓聲」、「台灣喊的像是有先排練過一樣，你去試試看這多難」、「有人帶的跟軍隊一樣可怕多了。」

▲球迷直呼有樂器、啦啦棒加統一帶動口號，應援氛圍很團結。（圖／記者許靖騏攝）

也有曾飛到國外看MLB的網友指出，「我在紐約看了洋基、大都會六年球，對不起，台灣真的加油比較整齊，他們就是chill」、「我帶我學妹去看洋基鈴木一朗，剛好林哲瑄也在紅襪客隊，她超愛一朗，結果也只情緒上嗨一個小時，就開始無聊（因為根本加油超鬆散）。」

一票則緩頰笑呼，這沒什麼好吵，「都很熱鬧！不同風格，沒什麼好比的」、「我們有我們的玩法（無誤）」、「不自吹但也別自卑好嗎？老美就真的覺得新奇啊」、「老美棒球是生活的一部分，跟台灣當作節慶party不同。」